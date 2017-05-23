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Арсенал-Киев отстранил шестерых игроков по подозрению в договорняке

В клубе ждут вердикта Комитета этики и честной игры относительно матча с «Десной»

  • 23.05.2017 14:46
  • 293 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Арсенал-Киев
© ФК Арсенал-Киев

Клуб первой лиги Украины «Арсенал-Киев» на время отстранил нескольких игроков, принимавших участие в матче «Десна» – «Арсенал-Киев» (5:1).

«Арсенал-Киев» отстранил 6 футболистов, принимавших участие в матче «Десна» – «Арсенал-Киев» (5:1), который попал под подозрение Комитета этики и честной игры ФФУ. Об этом рассказал директор ФК «Арсенал-Киев» Александр Москаленко.

Отстранены Сергей Ситало, Вячеслав Турчанов, Алексей Майданевич, Сергей Семенюк, Максим Костюченко и Александр Аксёнов.

«6 футболистов отстранены от тренировок до выяснения обстоятельств. Это вратарь, линия обороны и опорный полузащитник. Мы написали письмо в Комитет этики и честной игры, чтобы он разобрался в этой игре и дал вердикт по матчу, чтобы мы знали, как нам дальше действовать», – сказал Александр Москаленко.

Матч Первой лиги «Десна» – «Арсенал-Киев» (5:1) попал под подозрение Комитета этики и честной игры ФФУ. По словам главы Комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранки, на этот матч были поставлены чрезвычайно большие суммы.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    denyork
      denyork, 23.05.2017 15:12
    0
    Ну так если все же сгоняли игру по типу dogovornoj-match.ru , то что уж тут поделаешь.
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.05.2017 15:43
    0
    Будем посмотреть... Или это окажется очередным мыльным пузырем? Если игроки заговорят... Не думаю, что дойдет до этого, слишком много интересных людей и много денег завязано на таких делах.. Как по мне, то спустят все на тормозах. Рупь за сто.
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