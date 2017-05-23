Петер БОС: «Аякс сейчас поддерживают все Нидерланды»

Петер Бос никогда не выступал за «Аякс», но вдохновлялся футболом в исполнении амстердамцев в 70-е и 80-е, а ныне сам в ответе за стиль игры великой команды. В преддверии финала Лиги Европы УЕФА с «Манчестер Юнайтед» UEFA.com побеседовал с 53-летним голландцем о его тренерской философии.

«Аякс» 70-х и 80-х оказал на меня огромное влияние. Это было во времена, когда там были Ринус Михелс и Йохан Кройфф, а команда показывала фантастический, чрезвычайно привлекательный футбол, который мы все смотрели с большим наслаждением. Все это повлияло на то, как я смотрю на футбол сейчас.

У Кройффа были интересные идеи: футбол должен быть привлекательным, поскольку ты играешь для болельщиков. Я думаю точно так же. Хочу, чтобы моя команда владела инициативой, доминировала, оказывала давление, отбирала мяч как можно быстрее. А когда мяч у нас, она должна грамотно играть позиционно, строить атаки из глубины, создавать множество опасных моментов и, конечно, забивать много голов.

Это мой первый год в «Аяксе». Понадобилось какое-то время, чтобы адаптироваться, но, думаю, сейчас мы все уже привыкли друг к другу. Заметно, что команда становится лучше, как и ее результаты. Мы заняли второе место в чемпионате Нидерландов, отстав на очко от «Фейеноорда», но куда лучше выступили в Европе, где дошли до финала.

Игроки обязаны быть физически готовы, изобретательны и не должны бояться играть в футбол. Объедините все это вместе и получите команду. Мы это и сделали.

В последние годы мы как страна не слишком убедительно выглядели на международной арене: ни выходов в полуфинал, ни финалов, ни даже мыслей о евротрофеях. Так что из-за наших успехов «Аякс» сейчас поддерживают все Нидерланды. Мы рады после стольких лет снова сыграть в финале еврокубка. У ПСВ и «Фейеноорда» были более свежие воспоминания о финалах, так что мы рады вернуться на этот уровень.

Люди будут знать, что «Аякс» - это все еще важный клуб, что за него выступает много сильных молодых футболистов, и что «Аякс» все еще очень хорош в деле воспитания талантливой молодежи. Они будут знать, что мы продолжаем играть в том же стиле, как и в 70-е, а позже - в 90-е.