Остаточний склад учасників УПЛ буде затверджений 2 червня

Я так понимаю в воротах будет стоять Лунин)) Ну и Шепелев на поле тоже выйдет)) В итоге отбор про...

Костевич, Зінченко - чому їх не викликати, але викликати Коноплянку?

Коваленко, Кривцов, Кучер, ?Серьезно?

Блин Шева где Зинченко???

С каких ху...в там опять Коноплянка??? За какие это заслуги?

Стоило бы еще одного блондина дома оставить - Коваленко, у которого амплуа заключено в фразе: хор...