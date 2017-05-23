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Остаточний склад учасників УПЛ буде затверджений 2 червня

На цей день в Києві призначена нарада представників клубів

  • 23.05.2017 14:25
  • 477 просмотров
  • 2 комментария
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Остаточний склад учасників УПЛ буде затверджений 2 червня
Дирекція УПЛ постановила призначити Загальні збори Учасників на 2 червня 2017 року. Збори відбудуться у готелі Hyatt (м. Київ, вул. А. Тарасової, 5, конференц-зал «Бібліотека»). Початок о 12:00.
 
До проекту порядку денного внесені наступні питання:
 
I. Звіт про діяльність УПЛ.
 
II. Про підсумки Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2016/17 (Чемпіонат Ліга Парі-Матч, Чемпіонат U-21, Чемпіонат U-19, Кубок України та Суперкубок України).
 
III. Про склад Учасників УПЛ на сезон-2017/18.
 
IV. Про склад учасників чемпіонату U-19 на сезон-2017/18.
 
V. Про Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ на сезон-2017/18.
 
VI. Про щорічний звіт щодо фінансово-господарської діяльності УПЛ у сезоні-2016/17 та фінансовий план УПЛ на сезон-2017/18.
 
VII. Про звернення Комітету арбітрів ФФУ.
 
VIII. Різне.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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Комментарии
    Макс Руденко
      Макс Руденко, 23.05.2017 14:38
    0
    Если не 16 команд, смотрите сами его
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    Hackerpro
    Hackerpro, 23.05.2017 15:33
    0
    Макс Руденко, 23.05.2017 14:38
    Если не 16 команд, смотрите сами его
    откуда 16 команд набрать? С команд у которых инфраструктура несоответствует стандартам, по набирать всякий колхоз, кому от этого легче станет, думаю еще 2 годика в 12 команд катать будут!
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