Остаточний склад учасників УПЛ буде затверджений 2 червня

Дирекція УПЛ постановила призначити Загальні збори Учасників на 2 червня 2017 року. Збори відбудуться у готелі Hyatt (м. Київ, вул. А. Тарасової, 5, конференц-зал «Бібліотека»). Початок о 12:00.
До проекту порядку денного внесені наступні питання:
I. Звіт про діяльність УПЛ.
II. Про підсумки Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2016/17 (Чемпіонат Ліга Парі-Матч, Чемпіонат U-21, Чемпіонат U-19, Кубок України та Суперкубок України).
III. Про склад Учасників УПЛ на сезон-2017/18.
IV. Про склад учасників чемпіонату U-19 на сезон-2017/18.
V. Про Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ на сезон-2017/18.
VI. Про щорічний звіт щодо фінансово-господарської діяльності УПЛ у сезоні-2016/17 та фінансовий план УПЛ на сезон-2017/18.
VII. Про звернення Комітету арбітрів ФФУ.
VIII. Різне.
Источник — Официальный сайт УПЛ
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