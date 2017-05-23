Шахтер готовится к матчу с Динамо в полном составе

Чемпион и обладатель Кубка Украины начал подготовку к заключительному домашнему матчу сезона – 2016/17. В 31-м туре Премьер-лиги «горняки» встретятся с «Динамо».

Сегодня утренняя тренировка привычно была построена на тактических упражнениях и отработке игровых связей. Завершилась полуторачасовая сессия мини-турниром на половине поля. К поединку с киевлянами готовятся все футболисты.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 26 мая на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало в 19:30.

Билеты можно приобрести в кассах стадиона (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных), онлайн на shakhtar.com, сайтах-партнерах клуба и в розничной торговой сети города.