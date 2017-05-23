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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Хацкевич был бы отличным вариантом для Динамо»

Экс-нападающий киевского «Динамо» - о нынешнем состоянии команды

  • 23.05.2017 14:11
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instagram.com/timi1010. Артем Милевский
© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

Бывший форвард сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский ответил на вопросы болельщиков.

- Поможет ли Маркевич «Динамо», и кого я вижу на этой должности? Не знаю, - говорит Милевский. - Возможно, Хацкевич. Мне кажется, что эта кандидатура была бы идеальной после Реброва. Мне кажется, что назначение Маркевича – маловероятно. Думаю, у Хацкевича могло бы получиться что-то интересное.


 

Источник — #FootballHub

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