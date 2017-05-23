Бывший форвард сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский ответил на вопросы болельщиков.
- Поможет ли Маркевич «Динамо», и кого я вижу на этой должности? Не знаю, - говорит Милевский. - Возможно, Хацкевич. Мне кажется, что эта кандидатура была бы идеальной после Реброва. Мне кажется, что назначение Маркевича – маловероятно. Думаю, у Хацкевича могло бы получиться что-то интересное.
Источник — #FootballHub
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