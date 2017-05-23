У Динамо - болел подгорает Отмазки свои оставляйте после матча а то начинается: не...

Да нормальный тренер Ребров.Считаю нужно оставить.Поработает с молодежью.Звезд типа Ярмоленко,Хач...

[quote osa110, 23.05.2017 13:37]Два чемпионства ? Будь Шахтер в Донецке, его гегемония продолжила...

Уволить. За год команду развалил, игры нет, главное - нет мысли, что делать в атаке. А если уйдет...

Ни хрена себе! 71% оставить!?

48 за ,я в том числе ,18 против.. чтобы бороться с шахтером нужно качественное усиление вот и вс...

Какой смысл менять тренера раз он НИЧЕГО не решает в трансферной политике клуба? Я не удивлюсь чт...