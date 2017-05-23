УЕФА усилит меры безопасности на финале Лиги Европы

После вчерашней атаки в Манчестере УЕФА выступил с заявлением о мерах безопасности на завтрашнем финале Лиги Европы УЕФА в Стокгольме.

«УЕФА глубоко потрясен вчерашней атакой в Манчестере. Мы соболезнуем жертвам и их семьям.

На данный момент нет никаких сведений, которые указывали бы на то, что мероприятия, приуроченные к финалу Лиги Европы УЕФА в Стокгольме, могут стать целью подобных атак.

На протяжении многих месяцев УЕФА тесно сотрудничает с местными властями и Футбольной ассоциацией Швеции, а террористическая угроза принимается во внимание с самого начала работы над проектом. Более того, после апрельских атак в Стокгольме были введены дополнительные меры безопасности.

В связи с жесткими мерами безопасности УЕФА просит болельщиков прибыть на стадион как можно раньше. На входе будет производиться тщательная проверка, которая может вызвать задержку при попадании на трибуны», - идется в обращении УЕФА.