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В Испании арестован экс-президент Барселоны

Сандро Россель подозревается в отмывании денег

  • 23.05.2017 13:15
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В Испании арестован экс-президент Барселоны
Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Сандро Россель и его жена Марта задержаны полицией Испании по подозрению в отмывании денег во времена управления каталонским клубом.
 
Операция, в ходе которой помимо 53-летнего менеджера были арестованы еще несколько человек, прошла в Андорре и Каталонии по распоряжению Верховного суда Испании и при поддержке Национальной гвардии. Арест Росселя связан с хищением 15 миллионов евро при продаже имиджевых прав сборной Бразилии по футболу компанией, с которой связан экс-президент «Барсы».
 
Утверждается, что Росель отмывал полученные деньги через оффшорные компании. Он входил в группировку из нескольких человек, в которой также состояли его жена и бывший президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейра.
 
Отметим, что Россель также является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при переходе футболиста «Барселоны» Неймара из бразильского «Сантоса» в каталонский клуб в 2013 году, по которому до сих пор не вынесено вердикта. Испанская прокуратура требует для Росселя по этому делу пять лет тюрьмы.
 

Источник — Newsru.com

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