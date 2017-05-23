В Испании арестован экс-президент Барселоны

Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Сандро Россель и его жена Марта задержаны полицией Испании по подозрению в отмывании денег во времена управления каталонским клубом.

Операция, в ходе которой помимо 53-летнего менеджера были арестованы еще несколько человек, прошла в Андорре и Каталонии по распоряжению Верховного суда Испании и при поддержке Национальной гвардии. Арест Росселя связан с хищением 15 миллионов евро при продаже имиджевых прав сборной Бразилии по футболу компанией, с которой связан экс-президент «Барсы».

Утверждается, что Росель отмывал полученные деньги через оффшорные компании. Он входил в группировку из нескольких человек, в которой также состояли его жена и бывший президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейра.

Отметим, что Россель также является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при переходе футболиста «Барселоны» Неймара из бразильского «Сантоса» в каталонский клуб в 2013 году, по которому до сих пор не вынесено вердикта. Испанская прокуратура требует для Росселя по этому делу пять лет тюрьмы.