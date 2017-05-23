Ордец интересен итальянскому клубу

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Иван Ордец ближайшим летом может перебраться в один из клубов, представляющих итальянскую Серию А. Об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport, не сообщая название клуба.
По информации издания, скауты итальянского клуба посетили матч Хорватия - Украина, на котором и присмотрели Ордеца. Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний футболист провел в составе «горняков» 29 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Трансферная стоимость Ордеца оценивается в 3 миллиона евро.
Источник — Sport.ua
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