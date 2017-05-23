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Ордец интересен итальянскому клубу

Защитник донецкого «Шахтера» может перебраться в Серию А

  • 23.05.2017 13:01
  • 1587 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер. Иван Ордец
© ФК Шахтер. Иван Ордец
Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Иван Ордец ближайшим летом может перебраться в один из клубов, представляющих итальянскую Серию А. Об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport, не сообщая название клуба.
 
По информации издания, скауты итальянского клуба посетили матч Хорватия - Украина, на котором и присмотрели Ордеца. Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний футболист провел в составе «горняков» 29 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
 
Трансферная стоимость Ордеца оценивается в 3 миллиона евро.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    qwaszx2008
      qwaszx2008, 23.05.2017 13:42
    +2
    не ну а че... парень крепкий, фактурный .... ворота переставить на тренеровке, воды принести... на многое сгодиться может
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