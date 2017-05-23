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Громов возвращается в Динамо

«Крылья Советов» не стали продлевать контракт с украинским полузащитником

  • 23.05.2017 12:02
  • 1221 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Крылья Советов. Артем Громов
© ФК Крылья Советов. Артем Громов
Полузащитник киевского «Динамо» Артем Громов возвращается в Украину после полугодичной аренды в «Крыльях Советов». Об этом сообщает официальный сайт клуба, который по итогам сезона РПЛ покинул элитный дивизион.
 
В текущем сезоне Громов провел в составе «Крыльев» 15 матчей, в которых отличился 3-мя результативными передачами.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 23.05.2017 12:21
    +1
    повертається з конвертованої оренди. Податкова, ауууу!
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    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 23.05.2017 12:22
    0
    Вранье!!! Сыграл всего в трех играх и никаких голевых передач не отдавал.
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    Istm
    online
      Istm, 23.05.2017 12:26
    +1
    нахрен он тут нужен?
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    garik83
    online
      garik83, 23.05.2017 12:32
    0
    Ну все!!! Теперь ЛЧ наша)
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