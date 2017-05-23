Громов возвращается в Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Артем Громов возвращается в Украину после полугодичной аренды в «Крыльях Советов». Об этом сообщает официальный сайт клуба, который по итогам сезона РПЛ покинул элитный дивизион.
В текущем сезоне Громов провел в составе «Крыльев» 15 матчей, в которых отличился 3-мя результативными передачами.
Источник — Sport.ua
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