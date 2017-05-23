Громов возвращается в Динамо

Оставить. На игру «Динамо» больно смотреть.

EyeDy01, 23.05.2017 12:36 Я полагал, что подчеркнут на этом слове своё внимание, но я так написал...

И тогда этот новый-старый динамовец начнет делать свои ошибки. То есть, отступит на ту ступеньку,...

Не уживется с Суркисом.

Я полагал, что подчеркнут на этом слове своё внимание, но я так написал сознательно, потому как т...