Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Ничего не знаю о решении Тотти»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти заявил, что не знает о дальнейших намерениях 40-летнего форварда команды Франческо Тотти.

«На данный момент мы думаем только о матче с «Дженоа», и я действительно не знаю, будет ли этот поединок последним в карьере Тотти. Ему еще предстоит рассказать о своих дальнейших планах, я не знаю, о чем он думает.

Безусловно, по ходу встречи у него будет возможность помочь своим партнерам и внести свой вклад для завоевания путевки в Лигу чемпионов.

Опережение «Наполи», который стал вторым в минувшем сезоне, станет подтверждением нашего прогресса. Мои мысли сосредоточены исключительно на матче с «Дженоа», это важнейший матч для всех нас.

Хочется верить, что «Олимпико» будет заполнен, и позволит нам получить необходимую поддержку, чтобы проявить свои лучшие качества и одержать победу», – заявил Спаллетти.