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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Ничего не знаю о решении Тотти»

Наставник «Ромы» не осведомлен, будет ли Франческо Тотти продолжать карьеру

  • 23.05.2017 11:31
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  • 1 комментария
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Ничего не знаю о решении Тотти»
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти заявил, что не знает о дальнейших намерениях 40-летнего форварда команды Франческо Тотти.
 
«На данный момент мы думаем только о матче с «Дженоа», и я действительно не знаю, будет ли этот поединок последним в карьере Тотти. Ему еще предстоит рассказать о своих дальнейших планах, я не знаю, о чем он думает.
 
Безусловно, по ходу встречи у него будет возможность помочь своим партнерам и внести свой вклад для завоевания путевки в Лигу чемпионов.
 
Опережение «Наполи», который стал вторым в минувшем сезоне, станет подтверждением нашего прогресса. Мои мысли сосредоточены исключительно на матче с «Дженоа», это важнейший матч для всех нас.
 
Хочется верить, что «Олимпико» будет заполнен, и позволит нам получить необходимую поддержку, чтобы проявить свои лучшие качества и одержать победу», – заявил Спаллетти.

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Комментарии
    Вольтрон
      Вольтрон, 23.05.2017 11:49
    +1
    Ческо Тотти вечный!!! Супер игрок 2000-Х Помню как на телеканале СТБ Серия А шла! Эх Были времена! Но невернуть!
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