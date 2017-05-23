Ильичевец в золоте, Верес отпускает Десну

Мариупольцы еще в прошлом туре гарантировали себе место в Премьер-лиге на следующий сезон. А вот в прошедшие выходные могли досрочно обеспечить себе и чемпионство. Правда, для этого нужно было обыгрывать крепкий «Колос», отчаянно сражающийся с «Гелиосом» за четвертое место. Коваливской команде даже удалось повести в счете, забив быстрый и очень красивый гол: на 6-й минуте Бондаренко ударом через себя пульнул мяч в дальнюю девятку мимо опешившего Худжамова. Но не зря ведь приазовцы считаются крутым домашним бойцом, не проигрывавшим на своем поле с осени 2015-го. Неотразимый автогол капитана «Колоса» Поздеева и дубль неувядаемого Кожанова принесли «Ильичевцу» заслуженное «золото».

Поскольку Александр Севидов отсутствовал на тренерской скамейке (в наказание за удаление в предыдущем матче с «Тернополем»), то и на пресс-конференции за него отдувался помощник Александр Мартюк. Завершивший поздравления пожеланием: «Дай Бог, и следующий сезон начать и провести как этот». К слову лицензию на участие в Премьер-лиге от аттестационного комитета ФФУ «Ильичевец» уже получил.

Что же касается соперника «Колоса» в борьбе за четвертую строчку, то «Гелиос» довольно неожиданно потерял очки в матче с «Сумами» (0:0). Правда, не стоит забывать, что сумчане имеют запредельную мотивацию, ведь ведут упорную борьбу за выживание в дивизионе.

До не могу закрутилась интрига со второй путевкой в Премьер-лигу. До этого тура «Десна» опережала «Верес» на три очка. Сейчас команде Александра Рябоконя удалось добыть непростую выездную победу над «Полтавой» — 1:0 и, как минимум, сохранить гандикап. Но ровенские футболисты сделали «Десне» подарок, точнее, сделал его «Нефтяник», который как раз и обыграл «Верес» в этом туре — 2:0. Ахтырской команде удалось начало матча, в первые 10 минут они забили два мяча и довели дело до победы. Теперь «Верес» отстает от черниговцев на шесть очков, до конца чемпионата остается два тура, и акции ровенского клуба в борьбе за Премьер-лигу упали до критической отметки. Хотя, по словам и. о. главного тренера «Вереса» Юрия Вирта, у них даже для Первой лиги игроков не хватает. Стоило выпасть трем исполнителям, и получите 0:2.

Невероятный триллер устроили команды, которые не имеют сильной мотивации. «Арсенал» уверенно идет в середине таблицы, «Скала» уже пакует чемоданы во Вторую лигу. Это не помешало командам побаловать зрителей голепадом. На двоих они наколотили девять мячей, а победителем этого безумия стали «канониры», забившие победный гол на 95-й минуте. Хотя и проигрывали по ходу поединка 1:3.

Встретились в этом туре и соседи по таблице — восьмая «Оболонь-Бровар» принимала седьмой «Авангард», команды разделяло пять очков. После этого тура разрыв увеличился до восьми пунктов, ведь краматорский коллектив увез из Киева три очка, хоть и проигрывал после первого тайма 0:1.

Полуфиналист Кубка «Николаев» в чемпионате продолжает бороться за выживание. В этом туре команде Руслана Забранского удалось порадовать своих болельщиков и на славу пошуметь на родном стадионе «Центральный». В гости приехал аутсайдер «Тернополь» и получил торбу мячей, на что ответил только одним.

Не добыла в этом туре очков и «Буковина». Команда Олега Ратия идет в опасной зоне, и любая осечка, плюс победы конкурентов могут вернуть команду во Вторую лигу, из которой они только в прошлом сезоне выбрались. Футболисты из Черновцов уступили «Черкасскому Днепру» — 0:2, пропустив в начале и в конце матча.

В заключительном матче тура «Ингулец» вчера сумел обезопасить себя как минимум от прямого вылета во Вторую лигу. Команда Сергея Лавриненко дома переиграла «Горняк-Спорт» — 2:0. Тем самым петровский коллектив отомстил сопернику за поражение в первом круге (1:3).

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 32-й тур

21 мая, воскресенье

«Ильичевец» — «Колос» — 3:1

Голы: Поздеев, 24 автогол, Кожанов, 33. 58 — Бондаренко, 6.

Удален: Насонов (И), 66.

«Арсенал» — «Скала» — 5:4

Голы: Батальский, 20, 54, Старгородский, 49 пенальти, Федосов, 70, Пилипенко, 90+5 — Баранов, 39, Поручинский, 40, 44, Черепущак, 85.

«Оболонь-Бровар» — «Авангард» — 1:2

Голы: Бровченко, 33 — Агапов, 58, Демченко, 84.

«Полтава» — «Десна» — 0:1

Гол: Максименко, 49.

«Нефтяник-Укрнефть» — «Верес» — 2:0

Голы: Е. Пасич, 3, Лозовой, 10.

«Черкасский Днепр» — «Буковина» — 2:0

Голы: Тарасенко, 5, Мединский, 90+2.

«Сумы» — «Гелиос» — 0:0

«Николаев» — «Тернополь» — 7:1

Голы: Алексанов, 17, Берко, 28, 32, Батюшин, 68, Бессалов, 80, Морозов, 83, Рогозинский, 85 — Богданов, 68.

22 мая, понедельник

«Ингулец» — «Горняк-Спорт» — 2:0

Голы: Мишуренко, 10, Ткачев, 90.

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