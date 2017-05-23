На стадионе Зенита укладывают новый газон

На стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове начался процесс замены газона. На арене срезают неприжившуюся траву. На данный момент уже снята полоса газона от одних футбольных ворот до других.

Ранее проблемы с полем заставили администрацию рассматривать два варианта: спасать траву с помощью прошивки синтетическими нитями либо положить на время Кубка конфедераций вместо него недолговечный рулонный газон. Для этого была сделана пробная прошивка. Судя по последней информации, выбор сделан в пользу второго варианта.

Стадион «Санкт-Петербург» с 17 июня по 2 июля примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности игру открытия и финал.

Первый матч на арене, вмещающей 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля. По итогам двух игр с «Уралом» (2:0) и «Тереком» (0:1) стало очевидно неудовлетворительное состоянием поля. Арену закрыли для восстановления газона, а игру с «Краснодаром» перенесли на старый стадион «Петровский».