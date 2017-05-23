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Гари НЕВИЛЛ: «Для Руни самое время покинуть МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» советует Уэйну Руни покинуть клуб

  • 23.05.2017 10:56
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Гари НЕВИЛЛ: «Для Руни самое время покинуть МЮ»
Бывший защитник и партнёр Уэйна Руни по «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что нападающий летом может сменить клубную прописку.
 
- Вы надеетесь, что он не уйдёт, но, глядя на завершившийся сезон, а особенно после Рождества, видно, что Руни играл мало, - говорит Невилл. - Он хочет чаще выходить на поле и участвовать в больших матчах. Возможно, он находится на пути ухода из «Манчестер Юнайтед». Появляются признаки того, что настало время уйти, возможно, сейчас самое время. Если Руни хочет продолжать играть на самом высоком уровне каждую неделю, быть номером один, ему, вероятно, придётся найти другую команду.
 

Источник — Euro-football

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