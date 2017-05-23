Гари НЕВИЛЛ: «Для Руни самое время покинуть МЮ»

Да оставляйте уже. Хуже не будет ,лучше тоже. Вечно вторые, такова судьба.

мечты-мечты, где ваша сладость?

Основной тезис против нового тренера следующий: для Динамо, как в очередной раз озвучил Суркис, н...

Маркевича у тренери !

Лишних всех вон! пускай год другой будут в середине таблице, зато потом выстрелят!

У Реброва мало шансов остаться. Нет мотивации - ни у него ни у игроков ДК. И с этим нужно что-то ...