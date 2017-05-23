Уволить нельзя, оставить

30 мая истекает срок контракта главного тренера «Динамо» Сергея Реброва с киевским клубом. Если верить официальной информации по этому поводу, просочившейся до простых обывателей из офиса «бело-голубого» клуба, ни динамовский президент, ни динамовский тренер еще не определились. Сергей Станиславович в одном из своих интервью сказал, что ждет встречи с собственником клуба, чтобы услышать слова о его нужности/ненужности, в свою очередь Игорь Михайлович в одном из своих интервью тоже отметил, что ждет встречи с наставником команды, дабы получить от него отчет за проделанную/не проделанную работу.

Откровенно говоря, от подобных слов за версту пахнет банальщиной. Единственное рациональное зерно во всех этих словесных «изысках» - обе стороны «переговорного» процесса заявили, что до истечения срока контракта Реброва с «Динамо» ситуация полностью прояснится. Не дожидаясь последнего майского вторника, мы решили сыграть на опережение и «явить миру» свой рецепт выхода из кажущейся на первый взгляд сложной, почти патовой ситуации.

Достучаться до небес

Сергей Ребров возглавляет «Динамо» три сезона. За это время под его началом команда дважды выиграла чемпионат страны и один раз стала вице-чемпионом. В послужной список динамовского тренера добавим два Кубка Украины и один Суперкубок, выход в четвертьфинал Лиги Европы и в плей-офф Лиги чемпионов. Если рассматривать все эти трофеи без полярных шараханий – от «зради» до «перемоги», можно смело утверждать, что Ребров в постлобановской динамовской системе координат будет занимать одно из первых мест. Если вообще не первое. Почему-то кажется, что данная графа в тренерской карьере Реброва априори не может считаться поводом для отставки. Но это если мыслить исключительно по законам логики.

Иное дело, что эти законы в футболе далеко не всегда срабатывают. Кроме того, никто не отменял штирлицовского тезиса «запоминается последнее». Это «последнее» для Реброва и его команды – завершающийся сезон, в котором «Динамо» уступило «Шахтеру» и чемпионский трофей, и национальный Кубок. Фиаско завершился и очередной еврокубковый поход. Да, если смотреть на вещи в этом разрезе, то можно утверждать, что «Динамо» в целом и Ребров в частности сделали шаг назад. По сравнению с двумя предыдущими сезонами. Однако перед тем, как кричать о системном кризисе, нужно сначала разобраться в происходящем.

Конечно, прошлый и нынешний динамовские сезоны даже не нужно взгромождать на чашу весов: все и так понятно. Однако причины, не позволившие киевлянам повторить недавний успех, настолько очевидны, что пренебречь ими вряд ли получится.

Уже прошлым летом, по окончании чемпионского сезона, и Ребров, и его первый ассистент Рауль Рианчо буквально били в набат, заявляя, что многие футболисты покрылись, словно оксидной пленкой, налетом самоуспокоения. Нужно было встряхнуть состав, убрать лишнее, добавив необходимое. В итоге были отпущены восвояси «ликвидные» Драгович и Велозу, взамен появились «неликвидные» Гладкий и Громов. И все. Рауль, понимая, что достучаться до самих верхов не получится, ушел с команды. Он мог себе это позволить. Ребров такой привилегии не имел. Он остался. Вместе с ворохом нерешенных проблем. Прежде всего – кадровых.

Чуда не случилось

Нельзя недооценивать роль Рианчо в прежних динамовских достижениях. У этого наставника, помимо знаний и опыта, была харизма. Он мог найти подход к подопечным в критические моменты. Однако и преувеличивать роль испанского тренера тоже вряд ли уместно. После его демарша «Динамо» не рассыпалось. Ребров на протяжении нового сезона поначалу придерживался прежней тактической схемы, а позже начал ее кроить на новый лад. Однако любую тактическую схему по-настоящему оживляют лишь исполнители. Исполнителей с большой буквы в нынешнем «Динамо» нашлось немного. С уходом Драговича и захандрившим Хачериди вопрос с оптимальной парой центрбеков так и не удалось закрыть. Шовковский все же проиграл свою схватку со временем и вынужден был «завязать» с ремеслом, а его последователи Рудько и Коваль не справились с вратарским бременем. Ярмоленко, явно рассчитывавший податься в более хлебные чемпионаты, моментами лишь по капле выдавливал из себя футбол высокого уровня. Но все эти оплошности – сущий пустяк по сравнению с игрой динамовских форвардов. У Гладкого не задалось сразу, Мораеса отпустили в китайскую золотую клетку, Теодорчик и Кравец, невостребованные в Киеве, почему-то неплохо себя проявили в не самых последних европейских чемпионатах. В итоге сезон доигрывали на острие с Бесединым и Яремчуком – игроками, готовыми за «Динамо» порвать кого угодно, вот только инструментов для этого в их техническом арсенале уж слишком маловато. Ну, и в завершение картины маслом: в зимнее межсезонье главными новичками «Динамо» стали Кадар и Пантич. Никого не собираясь обидеть, скажу, что это те же Беседин и Яремчук, только без особого желания всех порвать.

Все это вместе взятое могло выстрелить в пропорции один к ста. То есть, шансы у этого нового «Динамо» все-таки были. Но подспорья для того, чтобы провалиться, у этой команды было больше на порядок. Поэтому чуда и не случилось. И команду, и ее тренера лихорадило на протяжении сезона, бросало и в стороны, и в крайности. На эмоциях после досадных и нелепых поражений Ребров делал ошибки, будил совесть футболистов и порывался в отставку. Тренер обещал кардинально поменять состав, избавившись от потерявшего мотивацию балласта, и делать ставку на молодежь, но в итоге все ограничивалось полумерами.

Однако, взвешивая все за и против, нужно признать, что выжать больше с этой команды Ребров просто не мог. Для нынешнего «Динамо» второе место и финал национального Кубка – потолок. Подручный материал, имеющийся в распоряжении главного тренера «Динамо», заметно уступает соответствующему «продукту» Фонсеки, наставника «Шахтера». Просто «Шахтер» сейчас сильнее «Динамо». Значительно сильнее. В первую очередь – в исполнительском мастерстве. Поэтому дончане и сделали золотой дубль.

Нужно «плясать от печки»

Наверняка Ребров имел возможность минимизировать отставание в чемпионской гонке от своего заклятого конкурента. Наверняка динамовский тренер, если будет откровенен наедине с самим собой, найдет в своем шкафу «скелеты», указывающие, прямо или косвенно, и на его вину в огромной очковой пропасти между первой и второй командой нашего чемпионата. Тем более, что в нашем понимании Ребров должен был стать этаким Вирастюком, тянущим зубами за веревку незаведенный КамАЗ. Однако все эти попытки самобичевания не оспорят главный тезис: пораженческую таблетку можно было лишь подсластить, уйти от неизбежного не представлялось возможным. И да, Ребров – не Вирастюк. То есть – не Симеоне или Моуринью.

Но все мы, и заинтересованные болельщики, и нейтральные, должны понять простую вещь: в сложившейся непростой ситуации «Динамо» по вполне объективным причинам не сможет получить из вне тренера уровня вышеупомянутых рулевых «Атлетико» и «МанЮнайтед». Посему нужно «плясать от печки». И не искать добра от добра. Ребров уже имеет опыт, он набил шишки, он знает, что и как. Ежели перемены на тренерском мостике киевлян таки произойдут, то они наверняка сведутся к банальной замене одного человека с «динамовским сердцем» на другого. И тогда этот новый-старый динамовец начнет делать свои ошибки. То есть, отступит на ту ступеньку, которую Ребров уже перешагнул. И ничем иным, нежели шагом назад или заменой шила на мыло, такую рокировку при всем желании не назовешь. «Динамо» это уже проходило неоднократно. Неужели «грабли» так ничему и не научили? Хотя, откровенно говоря, такой сценарий – из числа возможных. Но он, этот сценарий, лишь подтвердит тезис о нескончаемой динамовской гонке по кругу.

На мой субъективный взгляд, Игорю Михайловичу, не мудрствуя лукаво, следует оставить Сергея Станиславовича. И дать ему полную свободу действий. Или хотя бы ее видимость. И наконец-то решиться по-настоящему, а не на словах, дать шанс молодежи. Своей молодежи. И по-настоящему избавиться от балласта. Своего балласта. И тогда все мы наконец-то поймем, способен ли Ребров стать украинским Симеоне. Или Моуринью.

А вот где нужно действительно наводить порядок, так это в иных динамовских клубных отсеках, превратившихся в последние годы в настоящие авгиевы конюшни.

Валерий ВАСИЛЕНКО