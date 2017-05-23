Теодорчик - лучший бомбардир чемпионата Бельгии

Экс-нападающий киевского «Динамо» Лукаш Теодорчик стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии по итогам сезона. На счету польского футболиста 20 голов в 30-ти матчах чемпионата, что на 5 точных ударов больше, чем у форварда «Брюгге» Йелле Воссена.

Напомним, что не так давно «Андерлехт» выкупил права на Теодорчика у «Динамо» за 5 миллионов евро. Сам футболист подписал контракт на 4 года. Напомним, что в составе «Динамо» Теодорчик провел 42 матча и забил 16 голов.