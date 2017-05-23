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Теодорчик - лучший бомбардир чемпионата Бельгии

Польский нападающий отметился 20-ю результативными ударами

  • 23.05.2017 10:37
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  • 2 комментария
Метки
ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик
© ФК Андерлехт. Лукаш Теодорчик
Экс-нападающий киевского «Динамо» Лукаш Теодорчик стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии по итогам сезона. На счету польского футболиста 20 голов в 30-ти матчах чемпионата, что на 5 точных ударов больше, чем у форварда «Брюгге» Йелле Воссена.
 
Напомним, что не так давно «Андерлехт» выкупил права на Теодорчика у «Динамо» за 5 миллионов евро. Сам футболист подписал контракт на 4 года. Напомним, что в составе «Динамо» Теодорчик провел 42 матча и забил 16 голов.
 

Источник — Sport.ua

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