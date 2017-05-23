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Аякс устроил с МЮ переписку в Твиттере

Нидерландский «Аякс» устроил с «Манчестер Юнайтед» забавную переписку в Твиттере

  • 23.05.2017 10:21
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Аякс устроил с МЮ переписку в Твиттере
В преддверии финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» пресс-службы клубов решили обменяться сообщениями.
 
Диалог начали представители амстердамской команды.
 
«Аякс»: «МЮ», мы слышали, в вашем музее не хватает какого-то трофея. Мы бы не хотели исправить эту ситуацию».
 
«Манчестер Юнайтед»: «Наш зал с трофеями уже полон, но не беспокойтесь - мы всегда можем найти помещение побольше».
 
«Аякс»: «Узнаем в среду - до встречи в Стокгольме».
 
«Манчестер Юнайтед»: «Увидимся, с нетерпением ждем отличной игры».
 
«Аякс» и «Манчестер Юнайтед» разыграют трофей 24 мая в Стокгольме.
 

Источник — Sport.ua

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