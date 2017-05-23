Фернандо Торрес останется в Атлетико еще на один сезон

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес следующий сезон проведет в нынешнем клубе.

Напомним, УЕФА запретил «Атлетико» проводить трансферы в ближайшие два «окна», поэтому клуб не может подписывать новых футболистов. Наставник «матрасников» Диего Симеоне уже обговорил с Торрессом его планы и убедил помочь команде в следующем сезоне.

33-летний форвард в сезоне-2016/17 выходил на поле в 45-ти поединках и забил 10 мячей (8 в Ла Лиге и по 1 в Кубке Испании и Лиге чемпионов).