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Фернандо Торрес останется в Атлетико еще на один сезон

Нападающий не собирается менять клуб

  • 23.05.2017 09:42
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marca.com. Фернандо Торрес
© marca.com. Фернандо Торрес
Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес следующий сезон проведет в нынешнем клубе. 
 
Напомним, УЕФА запретил «Атлетико» проводить трансферы в ближайшие два «окна», поэтому клуб не может подписывать новых футболистов. Наставник «матрасников» Диего Симеоне уже обговорил с Торрессом его планы и убедил помочь команде в следующем сезоне. 
 
33-летний форвард в сезоне-2016/17 выходил на поле в 45-ти поединках и забил 10 мячей (8 в Ла Лиге и по 1 в Кубке Испании и Лиге чемпионов).

Источник — Marca

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