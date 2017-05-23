Black Eyed Peas выступят перед финалом ЛЧ

Финал Лиги чемпионов является самым популярным среди телезрителей ежегодным спортивным событием в мире. В этом году он пройдет 3 июня в Кардиффе на стадионе «Национальный» с участием «Реала» и «Ювентуса» и будет транслироваться на более чем 220 территориях. Перед началом главной встречи клубного евросезона болельщики на стадионе и телезрители смогут насладиться великолепным шоу.

«Мы намерены поднять эмоции болельщикам на стадионе и всем, кто будет смотреть финал Лиги чемпионов, - заявил will.i.am, член группы Black Eyed Peas. - Мы сами футбольные болельщики, а потому прекрасно понимаем, насколько важна игра для людей, которые будут наблюдать ее на трибунах, у себя дома и с друзьями. Это выступление столь же дорого для нас самих. Мы рассчитываем на незабываемое шоу».

Маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн со своей стороны добавил: «Мы в восторге от совместной работы с нашим партнером, компанией Pepsi, по организации церемонии открытия финала Лиги чемпионов УЕФА 2017 года. У Pepsi богатый опыт слияния музыки и спорта, и потому УЕФА в восторге от предстоящего выступления Black Eyed Peas в Кардиффе».

Компания PepsiCo впервые объединила свои силы с Лигой чемпионов в 2015 году. Pepsi во второй раз подряд обеспечит мировую платформу финалу Лиги чемпионов. Годом ранее на красочной церемонии открытия миланского финала при ее поддержке состоялось выступление певицы Алиши Киз.