Официально: Олег Кононов возглавил Терек

Известный специалист Олег Кононов назначен главным тренером футбольного клуба «Терек». В понедельник Кононов прилетел в Грозный и встретился с главой Чеченской Республики, почетным президентом клуба Рамзаном Кадыровым и президентом «Терека» Магомедом Даудовым.

Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграме прокомментировал назначение Кононова и выразил слова благодарности Рашиду Рахимову за проделанную работу.

- В нашем футбольном клубе «Терек» произошли кадровые перемены. С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками «Терека». Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодёжной команды. «Терек» завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда. Я хочу выразить особую благодарность Рашиду Рахимову, который три с половиной года являлся главным тренером «Терека», добился хороших результатов, сумел наладить командную игру. Рашид Маматкулович не только хороший тренер, но и человек, заслуживающий уважения за мастерство, скромность, уважительное отношение к подопечным. Я желаю ему всего прекрасного! - написал Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграме.

Контракт с Олегом Кононовым рассчитан на три года.

Напомним, ранее специалист возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», тираспольский «Шериф». В Украине белорусский тренер работал с запорожским «Металлургом», львовскими «Карпатами» и «Севастополем». Последним местом его работы был «Краснодар».