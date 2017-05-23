Официально: матч Динамо — Черноморец состоится в Одессе

Дирекция Премьер-лиги, учитывая свое постановление от 20.04.2017 и письмо ФК «Черноморец» от 22.05.2017, приняла решение удовлетворить ходатайство ФК «Динамо» (Киев) от 22.05.2017 о проведении матча 32-го тура чемпионата Украины «Динамо» — «Черноморец» в Одессе при условии соблюдения Регламента соревнований УПЛ сезона 2016−2017 гг.

Напомним, что игра 27-го тура Лиги Пари-Матч «Черноморец» — «Динамо» была проведена в Киеве в связи с выполнением восстановительных работ на газоне стадиона «Черноморец».