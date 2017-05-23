Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Официально: матч Динамо — Черноморец состоится в Одессе

Поединок 32-го тура УПЛ столичная команда проведет на выезде

  • 23.05.2017 08:34
  • 484 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Черноморец
© ФК Черноморец
Дирекция Премьер-лиги, учитывая свое постановление от 20.04.2017 и письмо ФК «Черноморец» от 22.05.2017, приняла решение удовлетворить ходатайство ФК «Динамо» (Киев) от 22.05.2017 о проведении матча 32-го тура чемпионата Украины «Динамо» — «Черноморец» в Одессе при условии соблюдения Регламента соревнований УПЛ сезона 2016−2017 гг.
 
Напомним, что игра 27-го тура Лиги Пари-Матч «Черноморец» — «Динамо» была проведена в Киеве в связи с выполнением восстановительных работ на газоне стадиона «Черноморец».

Источник — ФК Черноморец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.