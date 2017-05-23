Владимир МИКИТИН: «Болельщики кричали, что нас порвут на куски»

Карьера этого защитника в национальной сборной была непродолжительной, зато насыщенной. Владимир МИКИТИН рад, что в свое время ему довелось поиграть бок о бок с Андреем Шевченко, Сергеем Ребровым, Олегом Лужным, Виктором Скрипником…

Сейчас этот специалист трудится в «Заре», работая с молодежным составом луганчан.

— Владимир Богданович, вы уже который год тренируете «Зарю» (U-21). Нравится работать с молодежью?

— Прежде всего я предан клубу, которому отдал более 15-ти лет, включая карьеру игрока, селекционную и тренерскую работу. Мне приятно здесь трудиться. Люблю анализировать. Вот, к примеру, нынешняя молодежь отличается от той, что была лет пять назад. А виной всему — компьютерные технологии. Тем интереснее с ребятами работать, доносить до них, что футбол лучше, чем посиделки возле монитора. Сейчас и во дворе редко увидишь малышей, гоняющих мяч.

— Кто из футболистов, прошедших через ваши руки, добился наибольшего прогресса в карьере?

— В первую очередь это Артем Гордиенко и Иван Петряк. Из тех, кто не смог пробиться в основу «Зари», это такие исполнители, как Сергей Малый, выступающий в Казахстане (он принял местное гражданство и играет за сборную), Владимир Огиря, Павел Мягков…

— Находясь вне дома, сложнее подбирать игроков для команды?

— Безусловно. Ведь своей академии у Зари нет, и это, конечно, сказывается. В большей степени мы просматриваем исполнителей, которые не подошли нашим элитным клубам, «Шахтеру» и «Динамо». Если не ошибаюсь, сейчас в молодежном составе Луганскую область представляет только Денис Белоусов.

«Мне посчастливилось попасть в число трех избранных»

— Как вы считаете, учитывая наши нынешние реалии, для наставников сборной также настали непростые времена в плане подбора футболистов?

— Думаю, да. Раньше молодые игроки многому могли научиться у иностранцев, выступавших в Премьер-лиге. Сейчас же таких исполнителей раз-два и обчелся. А если появляется талантливый украинский парень, его агенты сразу пытаются продать за границу.

— В конце 90-х кадры для национальной команды были на порядок сильнее?

— Тогда базовым клубом сборной было «Динамо», которое классно выступало в Европе, плюс приглашались лучшие исполнители из других ФК. Рад, что и мне посчастливилось попасть в ту команду и играть рядом с такими асами, как Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Виктор Скрипник, Олег Лужный…

— Помните свой первый вызов в сборную?

— Да. Я тогда был игроком «Карпат». В 1998-м, когда шла подготовка к отборочным матчам ЧЕ-2000, сначала был оглашен расширенный список на товарищеский поединок с Польшей, в который вошли сразу семь футболистов львовского клуба. Правда, к игре были привлечены только трое — я, Владимир Езерский и Александр Чижевский.

«По модной ныне схеме 1—3—5—2 Карпаты играли в 90-х»

— Вы тогда зацепились за свой шанс?

— Да, и для меня это стало в какой-то мере неожиданностью. В свое время Заря в основном боролась за выживание, и я, играя в ней, даже представить не мог, что когда-то надену футболку национальной команды. Тем более что потом в «Карпатах» Мирон Маркевич использовал меня на месте опорного полузащитника, а в сборной я все время выступал в роли левого защитника.

— Маркевич любил экспериментировать?

— Скажу больше, по модной ныне схеме 1—3—5—2 «Карпаты» играли под руководством Мирона Богдановича уже в 90-х. Мне нравилась моя позиция опорного хава. Даже не думал, что в этой зоне у меня будет многое получаться.

— Ваш дебют в национальной команде на официальном уровне пришелся на матч с Россией на Евро-2000…

— О, да! Прекрасно помню тот поединок. Я впервые играл при таком количестве болельщиков. Если не ошибаюсь, на трибунах Олимпийского собралось более 80 000 зрителей. У сборной Украины была такая поддержка, что по ходу матча не было слышно партнеров, не говоря уже о подсказках Йожефа Сабо. И в трудной борьбе нам удалось добиться максимального результата против команды, у которой был достаточно звездный состав.

Этот поединок для меня, наверное, самый памятный. А еще отметил бы игру с Францией в гостях — 0:0. Я на Сен-Дени отыграл 90 минут, а опекать довелось Робера Пиреса. Вроде получилось (улыбается).

— Кстати, и последний матч в сине-желтой футболке вы провели против россиян — в том же отборе…

— Тот выезд мне запомнился прежде всего напряжением как вокруг поединка, так и внутри самой сборной. Мы жили в посольстве Украины в России. Футболистов предупреждали, чтобы без надобности на улицу не выходили. Болельщики хозяев кричали, что россияне порвут нас на куски. Но, как вы знаете, мы уехали с нужным для нас результатом.

«Отношения с Анатолием Бышовцем не сложились»

— После этого в матчах плей-офф со Словенией вы были на скамейке запасных. Горько было после финального свистка на «Олимпийском»?

— Возможно, я и попал бы в состав, если бы не сложившиеся отношения с Анатолием Бышовцем, который тогда был моим тренером в «Шахтере». В основу горняков я попадал крайне редко, поэтому неудивительно, что Йожеф Сабо доверился проверенным исполнителям.

А что касается самого плей-офф со словенцами, то не открою ничего нового, если скажу, что сборную просто преследовал злой рок — сначала в гостевом матче, который мы проиграли — 1:2, а затем и в домашнем — 1:1. После игры в раздевалке стояла гробовая тишина. Выйти из такой сильной группы с Францией и Россией и не сделать последнего шага к Евро… Обидно было до слез.

— Парадоксальная ситуация: вы попали в сборную из «Карпат», а закончили выступления в ней, будучи футболистом «Шахтера».

— Бывает. Повторюсь, в «Карпатах» я постоянно выходил на поле, а в «Шахтере», видимо, не попал в струю (улыбается).

— Нынешняя сборная Украины способна добиться успеха?

— Хочется на это надеяться. На мой взгляд, команда прибавляет от матча к матчу, несмотря на то, что в ней много молодых исполнителей. Возможно, немного не хватает стабильности, но это дело наживное. Думаю, Андрей Шевченко, учитывая его международный опыт выступлений в качестве игрока, и собранный им солидный тренерский штаб должны с этими проблемами справиться.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК