Паулу Фонсека входит в круг интересов Монако

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека привлек внимание руководства «Монако». Боссы чемпиона Франции рассматривают португальского тренера Горняков в качестве возможной альтернативы для его соотечественника Леонарду Жардима, который ныне является «рулевым» монегасков.

К Жардиму проявляет интерес лондонский «Арсенал», который рассматривает коуча «Монако» как потенциальную замену для Арсена Венгера, если тот примет решение покинуть стан «канониров». Кроме того, Жардим хочет получить гарантии от боссов «Монако» в отказе от продажи ведущих игроков команды и усилении некоторых позиций дополнительными игроками ротации.

В случае, если Жардим покинет «Монако» этим летом, то французский клуб собирается провести переговоры с тремя тренерами, которые входят в его шорт-лист. Среди них есть и имя Паулу Фонсеки, который с «Шахтером» в текущем сезоне сделал «золотой дубль» в Украине.