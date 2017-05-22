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Билеты на матч Шахтер - Динамо от 30 грн

В ближайшую пятницу донецкий «Шахтер» в Харькове примет «Динамо»

  • 22.05.2017 23:57
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Билеты на матч Шахтер - Динамо от 30 грн
26 мая в рамках 31-го тура Премьер-лиги «Шахтер» в Харькове встретится с «Динамо». Начало в 19:30.
 
Приобрести билеты на матч можно:
 
- в кассах стадиона «Металлист» (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных); 
- онлайн на официальном сайте ФК «Шахтер»;
- онлайн на сайтах-партнерах клуба tickethunt.net, internet-bilet.ua, esport.in.ua, bilet.privatbank.ua и karabas.com (тикеты можно распечатать самостоятельно и взять с собой);
- в розничной торговой сети Харькова.
 
Стоимость билетов на поединок «Шахтер» – «Динамо»:
 
Standard: 30, 50, 80, 120, 150 и 200 гривен;
Club 1936 (c пакетом гостеприимства): 1 000 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 2 000 гривен;
Sky Вox: 5 000 гривен (одно место).
 
Внимание! Один болельщик может купить не более четырех билетов. При себе необходимо иметь паспорт или водительские права.
 
Переселенцам предоставляется скидка 20% на места категории Standard (только в кассах ОСК «Металлист» при предъявлении паспорта или справки ВПЛ).
 

Источник — ФК Шахтер

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