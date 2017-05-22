Билеты на матч Шахтер - Динамо от 30 грн

26 мая в рамках 31-го тура Премьер-лиги «Шахтер» в Харькове встретится с «Динамо». Начало в 19:30.

Приобрести билеты на матч можно:

- в кассах стадиона «Металлист» (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных);

- онлайн на официальном сайте ФК «Шахтер»;

- онлайн на сайтах-партнерах клуба tickethunt.net, internet-bilet.ua, esport.in.ua, bilet.privatbank.ua и karabas.com (тикеты можно распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов на поединок «Шахтер» – «Динамо»:

Standard: 30, 50, 80, 120, 150 и 200 гривен;

Club 1936 (c пакетом гостеприимства): 1 000 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 2 000 гривен;

Sky Вox: 5 000 гривен (одно место).

Внимание! Один болельщик может купить не более четырех билетов. При себе необходимо иметь паспорт или водительские права.

Переселенцам предоставляется скидка 20% на места категории Standard (только в кассах ОСК «Металлист» при предъявлении паспорта или справки ВПЛ).