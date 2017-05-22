Руководство Интера обсудило кандидатуру Спаллетти

Через неделю «Интер» завершит своё выступление в текущем сезоне, который выдался для нерадзурри отнюдь не так как рассчитывали новые владельцы клуба. Руководству предстоит немалое сделать для того чтобы миланцы вновь стали конкурентоспособными.

Чёрно-синие ведут переговоры по целому ряду игроков. Однако пока не будет решён вопрос насчёт нового главного тренера осуществление трансферов решено временно заморозить. Согласно La Gazzetta dello Sport боссы «Интера» всё ещё ждут окончательного ответа от Конте. Который якобы после финала Кубка Англии 27 мая решит своё будущее.

А до тех пор как уверяет издание руководство нерадзурри прорабатывает альтернативный вариант. Которым является Лучано Спаллетти. Алленаторе «Ромы» в одном из своих последних интервью заявил, что не отказался бы возглавить миланцев.

В этой связи GdS пишет, что этим утром в Риме состоялась встреча, на которой Сабатини, Аузилио, Стивен Чжан, а также Чжан Цзиньдун посредством телеконференции обсудили кандидатуру тренера джаллоросси. Сообщается что в случае окончательного отказа со стороны Конте именно Спаллетти возглавит «Интер».