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Йожеф САБО: «Обидно, но наши ребята провалили выступление в Европе»

Экс-наставник сборной Украины - о выступлении отечественных футболистов в Европе

  • 22.05.2017 23:20
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footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо
Йожеф Сабо поделился мнением о неудачном выступлении большинства ведущих украинских легионеров в европейских клубах.
 
«Обидно, но наши ребята провалили выступление в Европе. Они переехали в отнюдь не самые сильные европейские клубы и должны были стать игроками основных составов.
 
К сожалению, они показали низкий уровень, и теперь европейские клубы хорошо подумают, прежде чем заключать сделки с украинцами», — сказал Сабо.
 

Источник — ТК Футбол

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