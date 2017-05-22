Йожеф САБО: «Обидно, но наши ребята провалили выступление в Европе»

Йожеф Сабо поделился мнением о неудачном выступлении большинства ведущих украинских легионеров в европейских клубах.

«Обидно, но наши ребята провалили выступление в Европе. Они переехали в отнюдь не самые сильные европейские клубы и должны были стать игроками основных составов.

К сожалению, они показали низкий уровень, и теперь европейские клубы хорошо подумают, прежде чем заключать сделки с украинцами», — сказал Сабо.