Йожеф САБО: «Обидно, но наши ребята провалили выступление в Европе»

Йожеф Сабо поделился мнением о неудачном выступлении большинства ведущих украинских легионеров в европейских клубах.
«Обидно, но наши ребята провалили выступление в Европе. Они переехали в отнюдь не самые сильные европейские клубы и должны были стать игроками основных составов.
К сожалению, они показали низкий уровень, и теперь европейские клубы хорошо подумают, прежде чем заключать сделки с украинцами», — сказал Сабо.
Источник — ТК Футбол
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