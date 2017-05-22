Карлос Заго хочет вернуться в Шахтер

Бывший ассистент главного тренера Шахтера Антонио Карлос Заго рассказал, что был бы не прочь поработать с Горняками. С нынешнего года Заго возглавил Интернасьонал на родине, однако имеет амбиции по возвращению в европейский футбол, где хотел бы поработать на самостоятельной работе.

«У меня есть цель, которой я буквально одержим — тренировать известный европейский клуб. Очень трудно достичь вершины европейского футбола и тренировать Реал, Барселону или Баварию, но это моя мечта», — говорит Заго.

«Я был бы счастлив поработать с Бешикташем в Турции, который является одним из топ-клубов этой страны. Возможно, с Шахтером. Через такие клубы мне было бы проще показать себя и пробиться на самый верх. Восхождение нужно начинать с малого».

Напомним, с 2013 по 2015 год Антонио Карлос Заго был одним из ассистентов Мирчи Луческу в Шахтере.