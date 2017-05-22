Три українських арбітри працюватимуть на жіночому Євро-2017

Комітет арбітрів УЄФА призначив офіційних осіб на фінальну частину чемпіонату Європи 2017, матчі якої проходитимуть з 16 липня по 6 серпня у Нідерландах.

Серед 32 рефері та їх асистентів з 18 країн «Старого світу» є й українки: арбітр Катерина Монзуль, а також асистенти арбітра Олександра Ардашева та Марина Стрілецька.

Минулого тижня офіційні особи матчу, готуючись до відповідальних матчів Євро-2017, відвідали семінар УЄФА у Зейсті. Безпосередньо до місця проведення фінальної частини турніру обрані арбітри та асистенти вирушать 12 липня.

Майбутні змагання серед найсильніших збірних континенту стануть вже третіми в суддівській кар’єрі Катерини Монзуль.