Павелко перевірив Олімпійський на готовність до фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 22 травня, президент ФФУ Андрій Павелко спільно з представниками Кабінету міністрів та КМДА відвідав НСК «Олімпійський» та ознайомився з результатами підготовки стадіону до фінального матчу Ліги чемпіонів 2017/2018. Учасники робочої групи побували в кімнаті відео-спостереження, залі для роботи представників мас медіа та безпосередньо на полі спортивної арени.

За словами Андрія Павелка, цей робочий візит на «Олімпійський» є плановою перевіркою готовності стадіону до важливої футбольної події. «Є низка питань, які стосуються підготовки до фінального матчу Ліги чемпіонів 2017/2018 і які потрібно постійно моніторити. Ми підтримуємо з УЄФА безперервний зв’язок і узгоджуємо всі виконані роботи та дати, коли необхідно відзвітувати про результат у вирішенні наступних питань підготовки», - розповів президент ФФУ.

Крім того, як зазначив Андрій Павелко, Федерація футболу тісно співпрацює в реалізації цього проекту з залученими до підготовки фіналу Ліги чемпіонів 2017/2018 міністерствами, відомствами та керівництвом КМДА. «Вже зовсім скоро в Кардіффі відбудеться символічна передача Україні естафети проведення фіналу Ліги чемпіонів. Ми детально вивчаємо всі особливості організації цьогорічного ТОП-поєдинку найпрестижнішого турніру світу і докладемо максимум зусиль, щоб фінал ЛЧ у Києві став найкращим за всю історію УЄФА», - підкреслив Андрій Павелко.

Окрім керівника ФФУ, до інспекції стадіону долучився перший заступник КМДА Геннадій Пліс, заступник міністра молоді і спорту Микола Даневич та перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

Перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс подякував Федерації футболу України за оперативне вирішення всіх робочих питань, пов’язаних з організацією фіналу Ліги чемпіонів 2017/2018. «У нас з ФФУ дуже високий рівень взаєморозуміння. Процес підготовки до цього важливого матчу проходить значно жвавіше, ніж йшла робота з організації «Євробачення-2017»», - відзначив Пліс.