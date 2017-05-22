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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо надо не умирать, а играть»

Экс-игрок киевского «Динамо» - о финале Кубка Украины

  • 22.05.2017 21:52
  • 1143 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко
© ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко
Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился впечатлениями от финала Кубка Украины «Шахтер» - «Динамо».
 
- Как по мне, финал не получился. «Динамо» больше думало о разрушении, нежели об атаке, и все получалось ровно до 80-й минуты. Футболисты говорили болельщикам: «Будем умирать на поле». А в итоге проиграли всю борьбу. Это, по моему мнению, самый скучный финал: у Ярмоленко было всего три полумомента. Мне кажется, все жалеют, что «Шахтер» в начале не забил пенальти — была бы интересная игра. 
 
Что касается «Динамо», то на поле нужно не умирать, а играть. И подбор исполнителей — не аргумент и не доказательство. Динамовцы говорят: «Да у нас молодежь сейчас играет». И в Лиге чемпионов они скажут то же самое. Хотя и в тактике логики никакой нет, одни ошибки.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    dknedounbas
    online
      dknedounbas, 22.05.2017 22:09
    -6
    Виктор Леоненко: МНЕ надо не пить, а закусывать. А то умру...
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    Юра
      Юра, 22.05.2017 22:11
    +7
    +100%
    є логіка і словах
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    Cortazar
      Cortazar, 22.05.2017 22:45
    -4
    «Динамо» больше думало о разрушении, нежели об атаке, и все получалось ровно до 80-й минуты.
    _______________________________________________________________________

    О, футбольный Шариков вылез и как всегда тяпнул хозяйскую печенюшку с полочки... Получается, Динамо думало о разрушении, а шахтер об атаке, при этом не создав ни одного момента? Я понимаю, все оплачено, но нельзя же себя вести, как девка с окружной...
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    Вольтрон
    online
      Вольтрон, 22.05.2017 22:55
    0
    Леня на донышке))
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    Viktor Zhdanov
    Viktor Zhdanov, 22.05.2017 22:59
    +5
    Полностью согласен со словами Виктора Леоненко! Действительно, пора говорить о футболе, как игре! А не бить себя в грудь и обещать то, что в принципе невыполнимо, да и не нужно. Да и Сергею Станиславовича пора давать установку на игру , и требовать ее выполнение, а не выдумывать проблемы ,,мотивации,,?! Что значит для футболиста отсутствие мотивации на игру? Это профессия, которую он выбрал и будь добр отрабатывай по чести и совести! Дополнительно мотивировать игрока на игру это фактически, насильно принуждать к игре?! А это никогда к добру не приводило и не приведет.
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