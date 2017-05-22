Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо надо не умирать, а играть»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился впечатлениями от финала Кубка Украины «Шахтер» - «Динамо».
- Как по мне, финал не получился. «Динамо» больше думало о разрушении, нежели об атаке, и все получалось ровно до 80-й минуты. Футболисты говорили болельщикам: «Будем умирать на поле». А в итоге проиграли всю борьбу. Это, по моему мнению, самый скучный финал: у Ярмоленко было всего три полумомента. Мне кажется, все жалеют, что «Шахтер» в начале не забил пенальти — была бы интересная игра.
Что касается «Динамо», то на поле нужно не умирать, а играть. И подбор исполнителей — не аргумент и не доказательство. Динамовцы говорят: «Да у нас молодежь сейчас играет». И в Лиге чемпионов они скажут то же самое. Хотя и в тактике логики никакой нет, одни ошибки.
Источник — ТК Футбол
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О, футбольный Шариков вылез и как всегда тяпнул хозяйскую печенюшку с полочки... Получается, Динамо думало о разрушении, а шахтер об атаке, при этом не создав ни одного момента? Я понимаю, все оплачено, но нельзя же себя вести, как девка с окружной...
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