Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо надо не умирать, а играть»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился впечатлениями от финала Кубка Украины «Шахтер» - «Динамо».

- Как по мне, финал не получился. «Динамо» больше думало о разрушении, нежели об атаке, и все получалось ровно до 80-й минуты. Футболисты говорили болельщикам: «Будем умирать на поле». А в итоге проиграли всю борьбу. Это, по моему мнению, самый скучный финал: у Ярмоленко было всего три полумомента. Мне кажется, все жалеют, что «Шахтер» в начале не забил пенальти — была бы интересная игра.

Что касается «Динамо», то на поле нужно не умирать, а играть. И подбор исполнителей — не аргумент и не доказательство. Динамовцы говорят: «Да у нас молодежь сейчас играет». И в Лиге чемпионов они скажут то же самое. Хотя и в тактике логики никакой нет, одни ошибки.