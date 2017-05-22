Во Львове определили последних финалистов чемпионата Neymar Jr's Five!

21 мая во Львове состоялась последняя в 2017 году украинская квалификация международного футбольного турнира Neymar Jr's Five!

JUVE, Mafia и АМАТОРЫ представят Львов на Национальном финале Neymar Jr's Five, который состоится уже на следующей неделе - 28 мая - на Троицкой площади в Киеве!

Около 30 команд приняли участие во львовском отборе, которые, разделившись на группы, разыграли между собой 16 путевок в плей-офф турнира.

Победители - команда JUVE - сразу показала свои намерения победить, разбивая соперников со счетом 5: 0 сначала в четвертьфинале, а потом и в полуфинале в поединке с АМАТОРАМИ.





В другом полуфинальном матче Mafia победила ФК Львы, таким образом обеспечив себе уверенное место в финале турнира.

В матче за третье место АМАТОРЫ смогли отправить в ворота ФК Львы только один гол и получить для себя почетное право стать третьим финалистом, представившим Львов в Национальном финале.

В главном матче львовского отбора команды проявили все свои умения и силы, однако JUVE таки одержал победу над Mafia, и со счетом 2:0 стал победителем и обладателем львовского кубка Neymar Jr's Five.

По регламенту Neymar Jr's Five, три львовские команды, а именно JUVE, Mafia и АМАТОРЫ выходят в Национальный финал, который состоится 28 мая в Киеве, где будут бороться с финалистами других городов за главный трофей и поездку в Бразилию на Мировой Финал!





«Всегда рады, когда выигрываем трофеи и кубки, готовимся также выиграть в Киеве. Интересный чемпионат, побольше бы таких у нас в Украине... в Украине очень мало таких, заграницей их очень много, это объединяет - спорт, футбол... » - Павел Мыколюк, капитан команды JUVE.

***

Neymar Jr's Five - уникальный международный футбольный турнир, динамичный формат которого придумал форвард сборной Бразилии Неймар. Команды с более чем 50-ти стран соревнуются в десятиминутных матчах. Каждый раз, когда одна команда забивает, соперник теряет игрока. Так продолжается до того момента, пока последний футболист не выбудет из игры. Всего в команде 5 основных игроков и 2 запасных.

Украинские отборочные турниры Neymar Jr's Five проходили с 22 апреля по 20 мая в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Национальный финал состоится 28 мая, с 10:00 до 17:00, на Троицкой площади в Киеве.

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет).

По результатам квалификаций 16 лучших команд будут соревноваться в Национальном Финале в Киеве, команда-победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где будет бороться за звание Чемпиона Мира.

Победитель Мирового Финала получит уникальную возможность встретить Неймара в Барселоне (Испания) и стать его гостем на знаменитом Камп Ноу на матче ФК Барселона.