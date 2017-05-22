Вадим ШАБЛИЙ: «Кононов - один из сильнейших тренеров современности»

Белорусский специалист Олег Кононов назначен главным тренером «Терека». Агент тренера Вадим Шаблий пожелал удачи Олегу Георгиевичу на новом посту.
- Олег Георгиевич Кононов, на мой взгляд, - один из сильнейших тренеров современности на постсоветском пространстве, - написал Шаблий на своей странице в одной из социальных сетей. - Под его руководством далеко не топовые клубы, как, к примеру, львовские Карпаты, или Краснодар, достигали своих исторически высоких результатов. Но, несмотря на свои успехи, он не останавливается на достигнутом и постоянно работает над собой, чтобы совершенствоваться. За годы нашего общения меня не покидает ощущение, что Олег Георгиевич думает о футболе 24 часа в сутки. Он живет игрой, у него полно различных идей и громадное желание воплотить их в жизнь. Мне очень приятно, что компания ProStar в том числе поспособствовала подписанию контракта Олега Кононова с клубом Терек. И я искренне желаю успеха человеку, к которому отношусь с огромнейшим уважением и у которого стараюсь многое перенимать в формировании собственных взглядов на современный футбол.
Источник — Sport.ua
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