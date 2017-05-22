Вадим ШАБЛИЙ: «Кононов - один из сильнейших тренеров современности»

Помню, в телепередачу Футбольное обозрение, которую в тот момент вёл Владимир Перетурин, приглас...

даже если так то они оба сеяные а значит непопадут друг на друга

На днях будут итоги всего сезона и, разумеется, Тоттенхэму будет посвящено достаточно текста.