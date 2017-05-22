Серебряные медали ЦСКА

ЦСКА ожидаемо легко справился с «Анжи», не предоставив ни малейшего шанса «Зениту» в борьбе за второе место. Московская команда ударно провела первый тайм, в течение которого забила три гола. Сначала счет открыл Сергей Игнашевич, игравший с переломом ноги, а затем дубль оформил Витиньо. На старте же второго тайма Федор Чалов окончательно добил «орлов», заставив Давида Юрченко в четвертый раз вынимать мяч из собственных ворот.

Таким образом, Виктор Гончаренко, возглавивший зимой «армейцев», за полгода работы в ЦСКА выиграл с командой серебряные награды и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов. Видно, что под руководством белорусского наставника московская команда прибавила, и в следующем сезоне это будет еще более сильная команда и один из главных (если не главный) претендентов на чемпионство.

ЦСКА – «Анжи» 4:0

Голы: Игнашевич, 17, Витиньо, 24, 38, Чалов, 49

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий (Тошич, 60), Васин, Игнашевич – Вернблум – Фернандес, Головин, Натхо, Щенников – Витиньо (Гордюшенко, 84), Чалов (Жамалетдинов, 72)

«Анжи»: Юрченко – Паршивлюк, Фибель (Брызгалов, 46), Жиров, Мусалов – Тетрашвили, Гулиев (Эззатоллахи, 46) – Хадарцев, Батов (Георгиевский, 76), Яковлев – Долгов

Предупреждения: Вернблум – Гулиев

«Ростов» без еврокубков

Очень неожиданное поражение в Оренбурге потерпел «Ростов». Казалось, что команда Ивана Данильянца в победной встрече с «Анжи» если не гарантировала себе место в еврокубках, то, по крайней мере, сделала большой шаг к главной цели. Но «желто-синие», которых устраивала и ничья, провали игру с «Оренбургом» и остались без Лиги Европы, финишировав на шестой позиции.

Команда Роберта Евдокимова обеспечила себе победный результат, когда во втором тайме в течение 23-х минут забила дважды усилиями Романа Воробьева (на счету 33-летнего полузащитника еще и ассист), удачно сыгравшего на добивании и Сергея Бреева, реализовавшего выход один на один.

Победа хоть и спасла «Оренбург» от прямого вылета, но вылететь команда все еще может. Подопечных Роберта Евдокимова ожидают стыковые матчи с хабаровским СКА за сохранение места в Премьер-лиге, по результатам которых и станет известно, начнет ли оренбургская команда и следующий сезон в элите.

«Оренбург» - «Ростов» 2:0

Голы: Воробьев, 52, Бреев, 75

«Оренбург»: Руденко – Малых, Андреев, Ойеволе, Коронов (Бреев, 68) – Воробьев (Дюриш, 85), Драгун – Парняков, Георгиев, Афонин – Лобжанидзе (Саная, 75)

«Ростов»: Медведев – Калачев (Препелицэ, 52), Мевля, Навас (Симич, 15), Кудряшов, Байрамян (Терентьев, 29) – Ерохин, Нобоа, Гацкан – Азмун, Полоз

Предупреждения: Лобжанидзе, Коронов, Георгиев, Парняков, Бреев, Воробьев, Андреев – Ерохин, Калачев, Терентьев, Азмун, Гацкан, Кудряшов

Удаления: Дюриш, 90+3 (прямая к.к.) – Нобоа, 90+3 (прямая к.к.)

«Зенит» увозит легкие три очка из Москвы

Команда Мирчи Луческу на победной ноте завершила многострадальный сезон. Правда, выездная победа над «Локомотивом» ничего не дала «Зениту». В параллельном матче ЦСКА разгромил «Анжи» и не оставил никаких шансов питерцам. Так что в следующем сезоне «сине-бело-голубым» снова придется довольствоваться участием в Лиге Европы.

«Зенит» забил по голу в каждом из таймов. На 33-й минуте нули на табло размочил нечасто забивавший в этом сезоне Александр Кокорин, замкнувший с пределов вратарской отличный навес Луиша Нету. А под занавес встречи интригу в поединке убил Данни. Португалец элегантно перебросил Гильерме.

С высокой долей вероятности это была последняя игра «Зенита» под руководством Мирчи Луческу. Не сложилось у румынского специалиста в России. Возможно, ему просто надо было больше времени предоставить, чтобы построить сильную команду. Но боссы питерцев не намерены ждать, им нужен результат здесь и сейчас.

Любопытно, что это была первая встреча Юрия Семина и Мирчи Луческу со времен работы обоих наставников в Украине.

«Локомотив» - «Зенит» 0:2

Голы: Кокорин, 33, Данни, 83

«Локомотив»: Гильерме – Игнатьев, Кверквелия, Михалик, Пейчинович – И. Денисов, Тарасов (Баринов, 56) – Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон (Касаев, 74) – Ари

«Зенит»: Лодыгин – Смольников, Нету, Кришито, Жирков – Маурисио (Эрнани, 88), Цаллагов – Кокорин (Молло, 88), Жулиано, Данни – Дзюба (Кержаков, 87)

Предупреждения: Гильерме, Фернандеш, И. Денисов, Пейчинович – Дзюба, Кришито

«Краснодар» уничтожает «Томь» и пробивается в еврокубки

Нереальное оказалось реальным. Уступив в важнейшей встрече «Зениту», «Краснодар» фактически распрощался в еврокубковыми надеждами. Но «быки» каким-то чудом дождались «помощи» от «Ростова», неожиданно проигравшему «Оренбургу» и финишировали на столь желанной четвертой позиции. Исключительно благодаря ростовской команде это стало возможным.

Подопечные Игоря Шалимова, прервавшие четырехматчевую безвыигрышную серию, уничтожили в Томске главного неудачника сезона. Главным героем встречи стал Федор Смолов, оформивший хет-трик. К слову, форвард «Краснодара» уже второй год подряд выиграл бомбардирскую гонку. В этом сезоне 27-летний Смолов забил 18 голов в 22 матчах Премьер-лиги.

«Томь» - «Краснодар» 1:5

Голы: Соболев, 49 (с пенальти) – Смолов, 17, 26, 79, Перейра, 33, Налдо, 71

«Томь»: Мелихов – Салахутдинов – Пульич, Букачев, Карымов, Митерев – Гвинейский, Большунов, Науменко (Зорин, 86), Сасин – Соболев

«Краснодар»: Синицын – Калешин (Жоаозиньо, 46), Налдо, Гранквист, Рамирес – Газинский (Жигулев, 73), Шишкин – Классон, М. Перейра (Подберезкин, 80), Вандерсон – Смолов

Предупреждения: Гвинейский, Салахутдинов, Сасин, Науменко

Чемпион унижен в Туле

Главная сенсация заключительного тура сезона состоялась в Туле. В это сложно было поверить еще накануне матча, но «Арсенал» сумел обыграть новоиспеченного чемпиона, да еще разгромно. Кто-то скажет, что у «Спартака» не было мотивации, а как же заявления игроков и наставника о том, что команда хочет повторить свой же рекорд по набранным очкам за сезон, установленный в 1999 году под руководством Олега Романцева?

Уже в стартовые полчаса встречи «канониры» вели с разницей в два гола. Федерико Расич открыл счет ударом головой с линии вратарской, а Илья Максимов также из пределов вратарской расстрелял ворота Сергея Песьякова. К слову, 28-летний голкипер, для которого этот поединок стал дебютным в чемпионате за первую команду «Спартака», провел слабую игру и в двух пропущенных мячах виноват железно.

Могла команда Сергея Кирьякова и вовсе вести со счетом 3:0 по итогам первого тайма, но на 35-й минуте Расич не реализовал пенальти, не попав даже в створ ворот. Впрочем, исправился аргентинский форвард сполна уже во втором тайме, когда оформил дубль. В целом очень хорошо 25-летний Расич вписался в игру тульской команды, забив шесть голов в 12 матчах весенней части сезона. Толковое приобретение, что тут еще сказать.

Самое удивительное, что у «Спартака», сыгравшего без нескольких игроков основным составом, даже моментов было мало. Всего один удар в створ ворот и попадание в перекладину после хлесткого удара Фернандо. Вот и весь урожай команды Массимо Карреры в атаке за 90 минут. Безусловно, раннее удаление Георгия Джикии сказалось на игре «красно-белых» негативным образом, но не до такой уже степени, чтобы не забить гол престижа в ворота команды, пропустившей за 29 матчей 40 мячей.

Потерпев третье крупное поражение в Премьер-лиге этого сезона, «Спартак» установил антирекорд для чемпионских сезонов. Ранее московская команда проиграла «Крыльям Советов» (0:4) и «Ростову» (0:3). Отмечу, что предыдущий антирекорд принадлежал «Рубину», который в золотом сезоне-2008 уступил «Спартаку» (0:3) и ЦСКА (0:4).

Добыв важнейшую победу, «Арсенал» избежал прямого вылета и теперь встретится с «Енисеем» в стыковых поединках за право сохранить прописку в элите на следующий сезон. А кто вылетел вместе с «Томью» в ФНЛ, это «Крылья Советов». Для самарской команды это уже второй вылет за последние три года. Как видим, Вадим Скрипченко не стал спасителем Самары.

«Арсенал Тула» - «Спартак» 3:0

Голы: Расич, 3, 63, Масимов, 24

На 35-й минуте Расич не забил пенальти (мимо)

«Арсенал Тула»: Габулов – К. Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу (Денисов, 46), Александров – Думбия, Боурчану, Берхамов (Шевченко, 75), Максимов (Горбатенко, 48) – Расич

«Спартак»: Песьяков – Тигиев (Зобнин, 57), Маурисио, Боккетти, Джикия – Глушаков, Фернандо – Самедов (Д. Комбаров, 56), Попов (Ананидзе, 63), Промес – Адриано

Удаление: Джикия, 12 (прямая к.к.)

Другие результаты 30-го тура:

«Крылья Советов» - «Терек» 1:3

«Уфа» - «Урал» 1:0

«Амкар» - «Рубин» 1:2

Гонка бомбардиров

Итоговая турнирная таблица