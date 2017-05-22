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Гармаш готовится к матчу против Шахтера

После матча 30-го тура «Динамо» - «Заря» футболисты столичного клуба получили выходной

  • 22.05.2017 20:21
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ФК Динамо Киев. Денис Гармаш
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш
Подготовку к следующему матчу, против донецкого «Шахтера», который состоится 26 мая, в пятницу, в Харькове на ОСК «Металлист», подопечные Сергея Реброва начнут во вторник. Команда традиционно соберется на клубной базе в Конча-Заспе, где созданы прекрасные условия для подготовки и проведения необходимых восстановительных процедур. Со вторника до четверга динамовцы будут проводить тренировки, в четверг вечером вылетев в Харьков.
 
К важному матчу с «Шахтером» будет готовиться Денис Гармаш, из-за микротравмы пропускавший игру с «Зарей». Все остальные игроки в полном здравии, за исключением Евгения Хачериди, который продолжает курс восстановления и появится на поле лишь в следующем сезоне.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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