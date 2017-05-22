Гармаш готовится к матчу против Шахтера

Подготовку к следующему матчу, против донецкого «Шахтера», который состоится 26 мая, в пятницу, в Харькове на ОСК «Металлист», подопечные Сергея Реброва начнут во вторник. Команда традиционно соберется на клубной базе в Конча-Заспе, где созданы прекрасные условия для подготовки и проведения необходимых восстановительных процедур. Со вторника до четверга динамовцы будут проводить тренировки, в четверг вечером вылетев в Харьков.

К важному матчу с «Шахтером» будет готовиться Денис Гармаш, из-за микротравмы пропускавший игру с «Зарей». Все остальные игроки в полном здравии, за исключением Евгения Хачериди, который продолжает курс восстановления и появится на поле лишь в следующем сезоне.