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Сергей СЕМАК: «Пока никто не предлагал сменить Луческу»

Наставник «Уфы» может заменить Мирчу Луческу у руля «Зенита»

  • 22.05.2017 19:57
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ФК Зенит. Сергей Семак
© ФК Зенит. Сергей Семак
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что ему пока не предлагали возглавить «Зенит» вместо Мирчи Луческу. С высокой долей вероятности Луческу покинет команду, которая заняла третье место в чемпионате России и не получила путевку в Лигу чемпионов.
 
– Возглавить «Зенит» вместо Луческу? Пока никто не предлагал. У меня есть работа в «Уфе», и я буду заниматься тем, чем должен, – сказал Семак.
 
Напомним, что Семак начал свою тренерскую карьеру в «Зените» летом 2013 года. В марте 2014-го Семак провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Лучано Спаллетти, в сентябре-октябре 2015-го он руководил «Зенитом» в шести матчах чемпионата России из-за дисквалификации Андре Виллаш-Боаша, после увольнения португальца вошел в штаб Мирчи Луческу. 30 декабря 2016 Семак возглавил «Уфу».
 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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