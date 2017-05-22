Сергей СЕМАК: «Пока никто не предлагал сменить Луческу»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что ему пока не предлагали возглавить «Зенит» вместо Мирчи Луческу. С высокой долей вероятности Луческу покинет команду, которая заняла третье место в чемпионате России и не получила путевку в Лигу чемпионов.

– Возглавить «Зенит» вместо Луческу? Пока никто не предлагал. У меня есть работа в «Уфе», и я буду заниматься тем, чем должен, – сказал Семак.

Напомним, что Семак начал свою тренерскую карьеру в «Зените» летом 2013 года. В марте 2014-го Семак провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Лучано Спаллетти, в сентябре-октябре 2015-го он руководил «Зенитом» в шести матчах чемпионата России из-за дисквалификации Андре Виллаш-Боаша, после увольнения португальца вошел в штаб Мирчи Луческу. 30 декабря 2016 Семак возглавил «Уфу».