Умер комментатор Владимир Перетурин

В понедельник, 22 мая, на 79-м году жизни скончался известный спортивный комментатор, мастер спорта СССР по футболу Владимир Иванович Перетурин.
Воспитанник московского «Динамо» выступал за дубль «бело-голубых», «Динамо» (Киров), «Динамо» (Ленинград), «Автомобилист» (Ленинград) и «Сатурн» (Рыбинск). Победитель Спартакиады народов РСФСР (1959).
Завершив карьеру футболиста, в 1970 году стал спортивным комментатором, добившись больших успехов и признания. Комментировал не только крупнейшие футбольные события, но и ведущие соревнования по другим видам спорта (Олимпийские игры, чемпионаты мира по хоккею). Был председателем комитета РФС по связям с общественностью и честной игре. В 1997 году был удостоен премии «Стрелец» как лучшему телекомментатору.
Источник — РФС
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