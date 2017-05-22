Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Умер комментатор Владимир Перетурин

Известный специалист скончался на 79-м году жизни

  • 22.05.2017 17:24
  • 2195 просмотров
  • 2 комментария
Метки
РФС. Владимир Перетурин
© РФС. Владимир Перетурин

В понедельник, 22 мая, на 79-м году жизни скончался известный спортивный комментатор, мастер спорта СССР по футболу Владимир Иванович Перетурин.

Воспитанник московского «Динамо» выступал за дубль «бело-голубых», «Динамо» (Киров), «Динамо» (Ленинград), «Автомобилист» (Ленинград) и «Сатурн» (Рыбинск). Победитель Спартакиады народов РСФСР (1959).

Завершив карьеру футболиста, в 1970 году стал спортивным комментатором, добившись больших успехов и признания. Комментировал не только крупнейшие футбольные события, но и ведущие соревнования по другим видам спорта (Олимпийские игры, чемпионаты мира по хоккею). Был председателем комитета РФС по связям с общественностью и честной игре. В 1997 году был удостоен премии «Стрелец» как лучшему телекомментатору.

Источник — РФС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    ram-le
    online
    ram-le, 22.05.2017 18:32
    +1
    Светлая память...
    Ссылка
    pol-55
    online
      pol-55, 22.05.2017 18:39
    0
    Да был более обьективен,в сравнении с Маслаченко и Озеровым.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.