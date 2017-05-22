Умер комментатор Владимир Перетурин

Суркіси не жалійте грошей, вкладайте в Динамо (К), а то змушені будете продавати клуб. !!!

Со Стяуа и АЕК шансы 50/50. С остальными сосем бамбук.

Да был более обьективен,в сравнении с Маслаченко и Озеровым.

Игорь, если можно, вопрос чуть не по теме. Что ваш друг-арбитр думает по поводу видео-повторов? Н...

Игорь, если можно, вопрос чуть не по теме. Что ваш друг-арбитр думает по поводу видео-повторов? Н...