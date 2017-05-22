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Роман САНЖАР: «В Олимпике есть ребята, достойные вызова в сборную»

Наставник донецкой команды назвал имена футболистов, претендующих на вызов в сборную Украины

  • 22.05.2017 17:14
  • 232 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар рассказал про футболистов своей команды, достойных, на его взгляд, вызова в сборную Украины.

— «Олимпик» не раз доказывал свою состоятельность по ходу сезона, сейчас команда пребывает на четвертом месте. Почему в таком случае в коллективе нет потенциальных кандидатов в сборную Украины?
— Уверен, что тренерский штаб национальной команды следит за всеми исполнителями. Наверное, пока игроки «Олимпика» не убедили Андрея Шевченко. Но, как мне кажется, у нас есть ребята, которых можно было бы хотя бы поощрить за старания вызовом в сборную. А уже на месте посмотреть, достойны ли они быть футболистами национальной дружины.

— На ваш взгляд, кто может на это претендовать?
— Когда в сборной были вопросы по левому защитнику, можно было посмотреть Диму Немчанинова, неплохо выглядит Андрей Богданов, самый результативный в «Олимпике» по системе «гол+пас» — Антон Поступаленко…

— Что ждет «Олимпик» в межсезонье?
— На сегодняшний день это большой вопрос. У нас будет собрание после окончания чемпионата, на котором и прояснятся дальнейшие планы. Пока же нужно выполнить те задачи, которые стоят перед коллективом.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    bsdmk
      bsdmk, 22.05.2017 17:29
    0
    Что он курит!
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    ram-le
    online
    ram-le, 22.05.2017 17:45
    0
    В украинском футболе оценка "неплохо выглядит" - это уже повод вызывать игрока в сборную. Сборная Украины ведь обычно неплохо выглядит...
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    okijizo
    online
      okijizo, 22.05.2017 17:51
    0
    Дерев і так у збірній вистачає типу Кучера та пішохода Каваленки.
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    movkli
      movkli, 22.05.2017 18:13
    0
    Махарадзе, вместо лавочников
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    lviv-999
      lviv-999, 22.05.2017 18:16
    0
    Ще там нам тоталізатора не хватало !!!!!
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