Роман САНЖАР: «В Олимпике есть ребята, достойные вызова в сборную»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар рассказал про футболистов своей команды, достойных, на его взгляд, вызова в сборную Украины.

— «Олимпик» не раз доказывал свою состоятельность по ходу сезона, сейчас команда пребывает на четвертом месте. Почему в таком случае в коллективе нет потенциальных кандидатов в сборную Украины?

— Уверен, что тренерский штаб национальной команды следит за всеми исполнителями. Наверное, пока игроки «Олимпика» не убедили Андрея Шевченко. Но, как мне кажется, у нас есть ребята, которых можно было бы хотя бы поощрить за старания вызовом в сборную. А уже на месте посмотреть, достойны ли они быть футболистами национальной дружины.

— На ваш взгляд, кто может на это претендовать?

— Когда в сборной были вопросы по левому защитнику, можно было посмотреть Диму Немчанинова, неплохо выглядит Андрей Богданов, самый результативный в «Олимпике» по системе «гол+пас» — Антон Поступаленко…

— Что ждет «Олимпик» в межсезонье?

— На сегодняшний день это большой вопрос. У нас будет собрание после окончания чемпионата, на котором и прояснятся дальнейшие планы. Пока же нужно выполнить те задачи, которые стоят перед коллективом.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК