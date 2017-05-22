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Bild: Шальке продаст Коноплянку этим летом

В немецком клубе не рассчитывают на украинского хавбека

  • 22.05.2017 16:37
  • 1029 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Журналисты крупного немецкого издания Bild, анализируя итоги сезона для «Шальке», предположили, кто из игроков покинет клуб этим летом.

По их мнению, наиболее вероятными кандидатами на продажу станут 27-летний полузащитник Евгений Коноплянка, 28-летний форвард Франко Ди Санто и 21-летний атакующий хавбек Макс Майер.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 26 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на покупку украинца является турецкий «Фенербахче».

Источник — Bild

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Комментарии
    myroslavmail
    online
      myroslavmail, 22.05.2017 16:45
    0
    тепер піди в команду зі спонсором "Газпром" ... можете сміятись
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    уух
      уух, 22.05.2017 16:57
    +1
    ..ну да, на галеры
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