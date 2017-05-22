Bild: Шальке продаст Коноплянку этим летом

Журналисты крупного немецкого издания Bild, анализируя итоги сезона для «Шальке», предположили, кто из игроков покинет клуб этим летом.

По их мнению, наиболее вероятными кандидатами на продажу станут 27-летний полузащитник Евгений Коноплянка, 28-летний форвард Франко Ди Санто и 21-летний атакующий хавбек Макс Майер.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 26 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на покупку украинца является турецкий «Фенербахче».