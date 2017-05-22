Антонио КОНТЕ: «Мы великолепно завершили фантастический сезон»

Команда Антонио Конте в блестящем стиле завершила сезон в Премьер-Лиге, переиграв со счетом 5:1 «Сандерленд» и одержав рекордную 30-ю победу в рамках сезона из 38 матчей.

На «Стэмфорд Бридж» царили смешанные чувства, поскольку незадолго до вручения трофея Джон Терри и Стив Холланд тепло попрощались с болельщиками.

«Сегодня был очень эмоциональный день, — делится Конте. — Мы великолепно завершили фантастический сезон. Мы выиграли чемпионат, одержав 30 побед, и это превосходно. Нам пришлось преодолеть немало трудностей, и мы можем с гордостью праздновать завоевание титула с болельщиками и своими семьями».

Конте прокомментировал решение заменить Терри после 26 минут игры, когда капитан покинул поле сквозь коридор почета, выстроенный его партнерами по команде.

«Я говорил, что нам важно правильно попрощаться с великим чемпионом и легендой клуба. Он заслужил выйти на поле в старте и покинуть его на 26-й минуте, что очень символично. Он переписал историю «Челси» и полностью заслужил это. Я хотел бы пожелать ему и его семье всяческих успехов в будущем. Это огромная потеря для меня и клуба, поскольку его помощь на поле и в раздевалке на протяжении всего сезона была поистине бесценна. Теперь мы должны с уважением принять его решение».

«Игроки приняли потрясающее решение устроить ему коридор почета в знак признательности за его выдающуюся карьеру и вклад в историю клуба. Он один из лучших защитников в мире и по праву заслужил это».

Итальянец особо отметил Миши Батшуайи, который вышел на замену и отличился двумя забитыми голами в концовке встречи.

«Я рад за него, поскольку у него был очень непростой сезон. Сразу же заиграть в Премьер-Лиге крайне нелегко, поскольку это очень сложный чемпионат. Он провел в клубе год, много работал над собой и целиком отдавался нашему общему делу. Он заслуживает сыграть в финале и, безусловно, будет серьезным оружием в нашем арсенале».

Конте отметил, что сейчас нам нужно сохранять концентрацию и сосредоточиться на финале Кубка Англии против «Арсенала».

«В этом таится опасность. Мы не имеем права думать, что сезона завершен и победа или проигрыш в финале не изменят общую ситуацию. Мы должны мыслить как победители. Сегодня мы можем праздновать и наслаждаться моментом».

«Если мы сможем завоевать Кубок Англии, этот сезон получится фантастическим. Мы должны найти нужную мотивацию, поскольку оба соперника по финалу равны. Мы уступили «Арсеналу» со счетом 3:0 в первой игре сезона, а затем взяли реванш 3:1. Теперь нам предстоит третий матч. Мы должны разжечь в душе нужные эмоции и хорошо поработать в преддверии заключительного матча. Мы имеем отличную возможность сделать дубль».

«Я пытался найти оптимальное решение для команды и подвести всех игроков к нужной форме, дать тем, кому нужна практика, больше времени. Теперь у меня есть 6 дней на принятие решения по стартовому составу. В этом сезоне игроки, выходящие со скамьи запасных, часто вносили важный вклад в ход матча. Даже сегодня Педро и Батшуайи забили три мяча. Против «Вест Бромвича» отличился Миши, а Фабрегас забил «Уотфорду».

«Если вы попросите меня назвать фаворита, я укажу на «Арсенал», поскольку для них это единственная возможность завершить сезон с хорошим результатом. Это будет очень сложный матч, поскольку, кроме прочего, они впервые за долгие годы остались без Лиги Чемпионов. Сейчас я говорю не о тактике, а о правильной мотивации».