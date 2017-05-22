Кльоц та Гладкий не зіграють проти Волині

Дмитро Кльоц та Олександр Гладкий не зіграють з волинянами. Кльоц та Гладкий відбуватимуть одноматчеву дискваліфікацію через перебір жовтих карток. До слова, обидва футболісти отримали попередження від Миколи Кривоносова у недільному поєдинку з «Ворсклою».



Нагадаємо, що у поєдинку 30-го туру «зелено-білі» на власному полі мінімально поступились полтавській «Ворсклі». Єдиний гол у зустрічі на рахунку В’ячеслава Шарпара.



Говорячи про стан суперника, то Віталій Кварцяний готує команду до західноукраїнського дербі у повному складі.



До слова, матч відбудеться вже у найближчу суботу, 27 травня. Початок гри – 17:00.