Кльоц та Гладкий не зіграють проти Волині

Дмитро Кльоц та Олександр Гладкий не зіграють з волинянами. Кльоц та Гладкий відбуватимуть одноматчеву дискваліфікацію через перебір жовтих карток. До слова, обидва футболісти отримали попередження від Миколи Кривоносова у недільному поєдинку з «Ворсклою».
Нагадаємо, що у поєдинку 30-го туру «зелено-білі» на власному полі мінімально поступились полтавській «Ворсклі». Єдиний гол у зустрічі на рахунку В’ячеслава Шарпара.
Говорячи про стан суперника, то Віталій Кварцяний готує команду до західноукраїнського дербі у повному складі.
До слова, матч відбудеться вже у найближчу суботу, 27 травня. Початок гри – 17:00.
Источник — ФК Карпаты
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