Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кльоц та Гладкий не зіграють проти Волині

Гравці Карпат дискваліфіковані на один матч

  • 22.05.2017 16:16
  • 160 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты. Александр Гладкий (слева)
© ФК Карпаты. Александр Гладкий (слева)

Дмитро Кльоц та Олександр Гладкий не зіграють з волинянами. Кльоц та Гладкий відбуватимуть одноматчеву дискваліфікацію через перебір жовтих карток. До слова, обидва футболісти отримали попередження від Миколи Кривоносова у недільному поєдинку з «Ворсклою».

Нагадаємо, що у поєдинку 30-го туру «зелено-білі» на власному полі мінімально поступились полтавській «Ворсклі». Єдиний гол у зустрічі на рахунку В’ячеслава Шарпара.

Говорячи про стан суперника, то Віталій Кварцяний готує команду до західноукраїнського дербі у повному складі.

До слова, матч відбудеться вже у найближчу суботу, 27 травня. Початок гри – 17:00.

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.