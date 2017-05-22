Олег Кузнецов викликав 18 футболістів напередодні матчів у Черногорії

У неділю, 21 травня, юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, розпочала навчально-тренувальний збір, протягом якого «синьо-жовті» проведуть два товариських матчі із однолітками з Чорногорії у Подгориці.



На навчально-тренувальний збір головний тренер української збірної Олег Кузнецов викликав 18 футболістів. Найбільше представництво в команді має київське «Динамо» – одразу десять футболістів, ще п’ятьох гравців до збірної делегував донецький «Шахтар».



Склад збірної України U-16:



Воротарі: Кирило Самойленко (РВУФК, Київ), Анатолій Трубін («Шахтар», Донецьк)



Захисники: Єгор Пінчук, Кристьян Біловар, Микола Ярош (усі – «Динамо», Київ), Роман Якуба, Сергій Снісар (обидва - «Шахтар», Донецьк)



Півзахисники: Денис Підручний (РВУФК, Київ), Костянтин Гуров, Ярослав Надольский, Данило Хондак, Роман Бодня (усі – «Динамо», Київ), Михайло Мудрик, Станіслав Біблик (обидва - «Шахтар», Донецьк)



Нападники: Данило Сікан (УФК «Карпати», Львів), Максим Завгородній, Артем Шулянський, Іван Дероган (усі - «Динамо», Київ)



Контрольні зустрічі юнацьких збірних України та Чорногорії серед 16-річних відбудуться 23 та 25 травня. Початок обох спарингів – о 19:00 за київським часом.