Мальта назвала состав на матч против Украины

6 июня, готовясь к игре с Финляндией, украинская сборная проведет в австрийском Граце контрольный матч с командой Мальты.

Чемпионат этой страны, где играет большинство футболистов нашего ближайшего соперника, завершился ровно за месяц до предстоящего поединка - чемпионом стал «Хибернианс», опередивший «Бальцан» и «Биркиркару».

Так что главный тренер мальтийской сборной Пьетро Гедин смог уже сейчас огласить список игроков, вызванных на встречу с Украиной и матч квалификации ЧМ-2018 со Словенией, который состоится в Любляне 10 июня.

В расширенном списке 30 игроков: вратари Эндрю Хогг («Хибернианс»), Генри Бонелло («Биркиркара»), защитники Эндрю Аджус, Клейтон Фаилья (оба - «Хибернианс»), Самир Араб Палмиер («Бальцан»), Майлс Бирман («Рейнджерс», Шотландия), Стив Борг, Райан Камильери (оба - «Валлетта»), Саша Борг («Тарксьен Рейнбоус»), Якоб Борг, Клиффорд Гатт Балдаккино (оба - «Гзира Юнайтед»), Майкл Джонсон («Сент-Эндрюс»), Сэм Магри («Дувр», Англия), Заг Мускат («Ареццо», Италия), Алекс Мускат («Слиема Уондерерс»), Джозеф Жерафа («Биркиркара»), полузащитники Дэйл Камильери («Сент-Эндрюс»), Йоханн Бецина, Бьорн Кристенсен (оба - «Хибернианс»), Райан Фенеч, Пол Фенеч (оба - «Бальзан»), Стив Писани («Флориана»), Райан Скицлуна («Биркиркара»), нападающие Юрген Дегабриэль («Хибернианс»), Альфред Эффьонг, Лэндон Макаллеф (оба - «Бальцан»), Люк Гамбин («Лутон», Англия), Майкл Мифсуд, Люк Монтебелло (оба - «Валлетта»), Андре Шембри («Боавишта», Португалия).

Наша команда соберется 2 июня в Козине (чемпионат Украины завершится 31 мая), а 5 июня вылетит в Грац, откуда автобусом проедет еще 60 километров - до коммуны Бад-Вальтерсдорф (к Хорватии готовились в Бад-Тацмансдорфе), где разместится в гостинице «Фалькенштайнер». На расположенных неподалеку полях украинцы проведут следующую часть подготовительного сбора. А 10 июня сборная Украины из Граца вылетит в Тампере, где состоится матч с командой Финляндии. Начнется он в 19.00 по украинскому времени, которое соответствует финскому.

Со сборной Мальты украинская дружина еще не встречалась. В отборе к ЧМ-2018 мальтийцы не блещут, проиграв в групповом турнире все пять проведенных матчей.