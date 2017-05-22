Большая проруха на слепую старуху

Характерная черта восьмого тура – результативные судейские ошибки. Они имели место в каждом из трех матчей. Блистательный повод для любителей просклонять Коллину и компанию.

На самом же деле, если говорить об играх уровня Первой шестерки с начала чемпионата Украины, то до сих пор подобных ляпсусов было почти столько же - но за 29 предшествующих туров. Лично подсчитывал.

Мораль сей басни: случившееся – скорее исключение, нежели правило. И на старуху бывает проруха. Тем паче, если у старухи глаза завязаны, как это обстоит с госпожой Фемидой.

Но пойдем согласно установленному в нашей рубрике порядку. Напомню, что в Киеве состоялись два матча: «Динамо» принимало «Зарю» на НСК «Олимпийский», а на собственно «динамовском» стадионе проходило донецкое дерби – «Шахтер» - «Олимпик». Ну, и «Александрия» на своем поле встречалась с «Черноморцем».

Зрелищность. На твердую «троечку». Возможно, даже с плюсом. А то и «четыре с минусом».

Ни одна из трех игр не была слишком смотрибельной, но и заунывной ни одну из них не назовешь. Как сказали бы у нас в Одессе, сэм-восэм. Что, кстати, соответствует реальному количеству опасных моментов практически в каждом из матчей.

Если же говорить о затянувшемся безрыбье, то бишь безмоментье, и не учитывать при этом явные недомоменты, то дольше всего оно тянулось в Александрии – 34 минуты между промахом Хобленко и голом Коркишко. Любопытно, что это было все, что можно записать в актив «Черноморцу»: до и после этих эпизодов голевые шансы имела только «Александрия».

В дерби на «Динамо» самыми скучными, с этой точки зрения, выдались последние полтайма. Между двумя сэйвами Махарадзе здесь прошло 22 минуты. Правда, у Тайсона перед самым финальным свистком был скорее полумомент. В отличие от того, который за полтайма до этого «пропижонил» Марлос.

На НСК максимальная пауза в моментах составила всего 16 минут, и продолжалась она между победным голом Бонавентуре и пенальти, не реализованным Форстером.

Интрига. Я бы сказал, на пять баллов с минусом.

Рыбалка мог спасти «Динамо» от поражения еще на 80-й минуте. Дальше – тишина.

Басов пытался принести победу «Александрии» уже на третьей компенсированной. Однако его попытка, равно как и упомянутый шанс Тайсона для «Шахтера» на следующей минуте, до полноценного голевого момента малость не дотягивает. Что ж, как говорится, спасибо за попытку.

Словом, интриги хватало.

Логика. Пожалуй, лишь два балла. И это наш с Вами антирекорд – столь низкой оценки до сих пор не было еще ни разу ни в одной из номинаций. То есть, на мой взгляд, опирающийся на умозрительную избирательную статистику, все три зафиксированных результата могут не считаться закономерными.

Наименее логичен счет в донецком дерби, где «Шахтер» очевидно «наиграл» на победу.

По совокупности и пропорции голевых и попросту опасных эпизодов заслуживала ее и «Александрия». Которая, впрочем, не забудем, провела более часа в большинстве.

Итоговый результат на НСК и закономерен, и, вместе с тем, не то чтобы. Формально, шансов забить было где-то примерно поровну. Но если посмотреть на их качество и степень угрозы, то у «Зари» несомненное преимущество. Плюс гол «Динамо», который, при желании, можно считать плодом судейской фантазии.

Ладно, уболтали – «три с минусом».

Судейство. А вот здесь – стопроцентный «банан» (так отчего-то именовались «двойки» в нашем розовом детстве).

Слово моему консультанту.

Дамы – вперед! «Гол «Динамо» - штрафной в другую сторону. Больше ничего криминального. Просто … Монзуль».

(За многоточием скрывался безобидный термин из судейского сленга, из серии: «поймал запару», однако автор попросил убрать его, дабы не быть обвиненным в сексизме. Я тут тоже поразмышлял, и, на всякий случай, уточняю: старуха из заголовка конкретной фамилии не имеет).

Так или иначе, но «Заря» все равно выиграла. Потому эта ошибка весит менее других, а, не случись так, пришлось бы рисовать судьям сенсационно рекордную «единицу».

В Александрии меня заинтересовали два эпизода кряду. На 41-й минуте – действия Андриевского против Банады: «Судья рядом. Решил, что не тянет на 11 метров. Соглашусь, мабуть… Кстати, минуте на 85-й в Киеве был такой же момент с Видой, тоже без пенальти».

А уже на 42-й тот же Андриевский «слился в экстазе» с Пономарем: «Колено в спину – пенальти».

И, на всякий случай, уточнение: «На 66-й минуте – по-моему, в мяч, пенальти в ворота «Александрии» нет».

Таким образом, команда Шарана могла открыть счет еще до перерыва, и ход событий был бы совсем иным. То есть, ошибка Абдулы весомее.

Ну, а пальму первенства здесь отдадим Кутакову. На 63-й минуте он «выписал горчичник» Кривцову, упавшему после контакта с Брикнером - за симуляцию. Мнение моего консультанта: «Пенальти и желтая «Олимпику». Чуть голеностоп не оторвал».

Сей конфуз имел место быть при счете 1:1, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Резюме: «100-процентный результат: три игры – три результативные ошибки». Повторюсь, однако, и, чтобы не слово в слово, в современной трактовке: и про старуху бывает порнуха.

Везение. Как обычно, вне конкурса – без оценок.

Удача сопутствовала «Динамо» и «Черноморцу». Оба раза выручала стойка ворот, при 0:0. Петряк угодил в нее со штрафного на 15-й минуте, Гитченко – с игры и на пять минут позже. Понятное дело, дивиденды из этого фарта удалось извлечь только одесситам.

Личности. Три балла. В трех матчах не без труда разглядел лишь три заметные фигуры, более-менее регулярно участвовавшие в ключевых эпизодах игры. Самой яркой личностью следует признать Бонавентуре – автора победного гола «Зари», помимо этого заработавшего пенальти.

Также отметил бы также Патрика («Шахтер») и кипера «Олимпика» Махарадзе. Возможно, с некоторой натяжкой, добавил бы к ним и вратаря «Черноморца» Безрука.

Голы. На «три с минусом».

Из семи забитых мячей: один – с пенальти, один – с «левого» штрафного, один – с добивания, и еще один – после явной ошибки защитника. Из оставшихся трех выделить что-либо выдающееся затрудняюсь.

Посещаемость. Шесть тысяч на игре, в среднем – для наших реалий это вполне приличный показатель.

Прогнозируемо наибольший интерес вызвал поединок «Динамо» с «Зарей» - свыше восьми тысяч человек.

Увы, но столь же прогнозируемо наименьшее число людей привлекла «лобовая» схватка претендентов на зону Лиги Европы в Александрии – около 3300.

Несколько неожиданно много народу пришло на донецкое дерби – более шести с половиной тысяч. К слову, почти вдвое больше, чем на «Олимпик» с «Динамо» на этом же киевском стадионе. Что ж, это говорит нам о количестве болельщиков «Шахтера», вынужденно переехавших в Киев. А также косвенно – о падении зрительского интереса к «Динамо». Увы.

Турнирное положение. К доигрывающим сезон первым двум командам страны после этого тура фактически присоединились еще две. Разумеется, теоретически они еще себе ничего не обеспечили. Но гандикап в пять очков при разыгрывающихся шести возможных в оставшихся двух турах, как правило, не отыгрывается.

Так что «Заря» и «Олимпик» могут спать спокойно. В отличие от их любимых городов – это уже исключительно по аналогии со старой песней. А вот «Александрия» с «Черноморцем», идущие ноздря в ноздрю, продолжают свое состязание, и центр нашего внимания теперь перемещается на их матчи.

Анонсы. В Харькове «Шахтер» вновь примет «Динамо». Результат матча не будет иметь никакого значения, не считая принципиальности характера встречи.

Ах да, некоторые из нас всерьез увлеклись перспективой установления «Шахтером» нового рекорда по очковому отрыву первого места ЧУ от второго. В моем случае, здесь ничего личного: подобные сомнительные достижения лишь подчеркивают слабость национального чемпионата. Как, впрочем, и то, что у трех четвертей его участников отрицательная разность забитых и пропущенных мячей.

В Одессе «Черноморец» ждет «Зарю». Именно здесь и сейчас одесситам нужна, как воздух, победа. А стало быть, луганчане попадут в любимую для большинства украинских клубов стихию: смогут комфортно играть вторым номером. Хотя отнюдь не медицинский факт. В любом случае, «морякам» придется тяжко.

В Киеве «Олимпик» встретится с «Александрией». Похожая ситуация, усугубляемая тем, что александрийцам играть на победу на выезде. Что, с оглядкой на их весеннюю «беззубость», представляется чрезвычайно сложной задачей.

Весьма вероятен ничейный исход в этих последних двух матчах. Но если кто-то один из них выиграет, а другой проиграет – «Александрия» или «Черноморец» - с еще большей вероятностью можно будет считать борьбу за пятое место завершенной. Или Вы со мной не согласны?