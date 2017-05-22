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Заря хочет арендовать Ротаня и других игроков Днепра

Луганчане хотят укрепить состав перед стартом в Лиге Европы

  • 22.05.2017 15:43
  • 774 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fcdnipro.ua. Руслан Ротань
© fcdnipro.ua. Руслан Ротань

Без пяти минут участник группового раунда Лиги Европы, луганская «Заря», намерен арендовать ряд ведущих игроков «Днепра». Один из них — капитан сборной Украины Руслан Ротань.

По имеющейся информации, интерес к опытному полузащитнику также проявляют клубы из Казахстана, но он уезжать туда не торопится (зимой отказал «Кайрату»).

Напомним, что в настоящий момент Ротань находится в лазарете из-за травмы голеностопа, но на этой неделе планирует возобновить тренировки в общей группе.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 22.05.2017 15:21
    +4
    Правильно, надеюсь хоть какой-то клуб кроме Шахты и Динамо что-нибудь принесет в копилку Украины в рейтинге УЕФА
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