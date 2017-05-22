Заря хочет арендовать Ротаня и других игроков Днепра

Без пяти минут участник группового раунда Лиги Европы, луганская «Заря», намерен арендовать ряд ведущих игроков «Днепра». Один из них — капитан сборной Украины Руслан Ротань.
По имеющейся информации, интерес к опытному полузащитнику также проявляют клубы из Казахстана, но он уезжать туда не торопится (зимой отказал «Кайрату»).
Напомним, что в настоящий момент Ротань находится в лазарете из-за травмы голеностопа, но на этой неделе планирует возобновить тренировки в общей группе.
Источник — zbirna.com
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