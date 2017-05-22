Заря хочет арендовать Ротаня и других игроков Днепра

Это все журналистское рассуждение. Без разницы с какой корзины "сеяться". Если не показ...

Менеджмент. Самая главная проблема Динамо. С Динамовским сердцем, можно в пивняке, за бокалом пен...

ток вот хоккейные патриоты не особо интересовались родной сборной

по фамильно можно озвучить этих украинцев? Про Канаду давно уже известно про вашу бредятину но...

не ваш вид спорта? А интересно той же Франции,Корее,Венгрии или Германии давно хоккей стал на...

Ну а россиянам советую переключать внимание на ночную лигу - ОИ, ЧМ это не ваше._________________...