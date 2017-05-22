Кейсуке Хонда покинет Милан по окончанию сезона

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за «Милан», сообщил, что летом он покинет состав красно-черных.
Действующий контракт хавбека заканчивается предстоящим летом, поэтому он обретет статус свободного агента.
– Это были трудные три с половиной года в «Милане», за которые я значительно вырос как человек, – приводит слова японца Kyodo News. – Я покидаю клуб, но надеюсь вернуться сюда снова. Возможно, уже не в статусе игрока. Но я буду упорно трудиться, чтобы достичь всех своих целей.
В текущем сезоне чемпионата Италии Хонда появлялся на поле в семи играх, забив в них один мяч.
Источник — Sportbox
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