Шахтер сыграл благотворительный матч

22 мая «горняки» на учебно-тренировочной базе в Святошино провели товарищескую встречу с любительским коллективом Kyiv Lions Club. Это международная благотворительная организация, состоящая из иностранцев, живущих и работающих в Украине. Шанс выйти на поле против чемпиона и обладателя Кубка Украины сезона – 2016/17 получили волонтеры и меценаты Kyiv Lions Club.
– Мы все счастливы, что главный тренер «Шахтера» и футболисты первой команды согласились на этот благотворительный поединок, – говорит президент Kyiv Lions Club Карен-Мари Крагелунд. – Сыграть с чемпионами Украины – уникальная возможность. Идея такого матча возникла еще в ноябре 2016 года. Надо сказать, желающих оказалось настолько много, что мы решили устроить аукцион, где члены клуба могли выкупить место. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность. Kyiv Lions Club насчитывает почти полтора миллиона членов и порядка пятидесяти тысяч представительств по всему миру. У нас очень много партнеров среди международных компаний, и мы рады, что теперь сотрудничаем с ФК «Шахтер». Наша деятельность ориентирована на детей, инвалидов, престарелых людей и лечебные учреждения. На сегодня уже пожертвовано более 3 миллионов долларов на нужды в Украине.
Все было как в настоящем официальном поединке. Правда, таймы длились по 15 минут. Роль главного рефери исполнял тренер по физподготовке Педру Морейра, а Паулу Фонсека с интересом наблюдал за происходящим и давал наставления своим подопечным. В нападении у «горняков» сыграл Андрей Пятов, а место в воротах досталось Ярославу Ракицкому. Как принято в подобных матчах, соперники забили равное количество мячей – 2:2. Завершилась благотворительная встреча общим фото на память.
Источник — ФК Шахтер
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