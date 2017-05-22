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Динамо будет сеяным в двух раундах Лиги чемпионов

Киевляне избегут встреч с грандами

  • 22.05.2017 14:40
  • 1702 просмотров
  • 2 комментария
Метки
uefa.com
© uefa.com
Завершаются национальные первенства в странах Европы, и потихоньку вырисовывается расклад посева участников квалификационных этапов Лиги чемпионов следующего сезона. Напомним, что «Динамо» как обладатель серебра УПЛ получило право стартовать с третьего отборочного раунда (матчи — 25/26 июля и 1/2 августа). Своего первого соперника киевляне узнают 14 июля. 
 
На 22 мая предварительная картина посева на этой стадии следующая:
Третий квалификационный раунд
 
Сеяные:
«ДИНАМО» (УКРАИНА-2) — 67,526
«Аякс» (Нидерланды-2) — 67,212
«Виктория» (Чехия-2) — 40,635
ЦСКА (Россия-2) — 39,606
«Брюгге» (Бельгия-2) — 39,480
 
Несеяные:
«Стяуа» (Румыния-2) — 35,370
«Янг Бойз» (Швейцария-2) — 28,915
«Ницца» (Франция-3) — 16,833
«Истамбул Башакшехир» (Турция-2) — 10,340
АЕК (Греция-2) — 6,580
 
Потенциальных соперников «Динамо» нужно искать среди несеяных. Расклад если и будет подкорректирован, то незначительно. Могут поменяться представители в Турции, Чехии и Греции.
И еще один важный нюанс. Если 24 мая в финале Лиги Европы «Аякс» победит МЮ, он напрямую попадет в группу Лиги чемпионов, а «Ницца» соответственно — в плей-офф раунд. Тогда в третьей квалификации Пути представителей лиг будут сформированы всего четыре пары.
 
А дальше?
 
После матчей в минувший уик-энд стало известно, что и в плей-офф раунде (15/16 и 22/23 августа) «Динамо» будет иметь сеяный статус. А значит — избежит встречи с «Севильей», «Наполи» (или «Ромой»), «Аяксом» и «Ливерпулем».
 
Плей-офф раунд
 
Сеяные:
«Севилья» (Испания-4) — 112,942
«Наполи» (Италия-3) — 88,666
«ДИНАМО» (УКРАИНА-2) — 67,526
«Аякс» (Нидерланды-2) — 67,212
«Ливерпуль» (Англия-4) — 56,135
 
Несеяные:
«Виктория» (Чехия-2) — 40,635
ЦСКА (Россия-2) — 39,606
«Брюгге» (Бельгия-2) — 39,480
«Спортинг» (Португалия-3) — 36,866
«Хоффенхайм» (Германия-4) — 15,899
 
Несеяные — потенциальные соперники. В списке может оказаться и «Ницца» (например, вместо «Брюгге»). Ну и, естественно, изменения произойдут по итогам матчей третьей квалификации. Киевлянам ее еще нужно пройти...

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    sviatoslavovich
    sviatoslavovich, 22.05.2017 15:22
    -2
    samolaykin, 22.05.2017 15:15
    Жаль, что по политическим соображениям Динамо Киев не встретится с ЦСКА. Так хотелось получить легкого и лошаристого соперника для своего родного ЦСКА

    Ватан, тебе бы мозги для начала
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    Amil Aliev
      Amil Aliev, 22.05.2017 15:24
    +2
    Расклад действительно неплохой, нужно усилять состав, менять тренера, что угодно, но проходить в ЛЧ нужно, иначе скоро на 10 место слетим в УЕФА
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