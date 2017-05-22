Динамо будет сеяным в двух раундах Лиги чемпионов

Завершаются национальные первенства в странах Европы, и потихоньку вырисовывается расклад посева участников квалификационных этапов Лиги чемпионов следующего сезона. Напомним, что «Динамо» как обладатель серебра УПЛ получило право стартовать с третьего отборочного раунда (матчи — 25/26 июля и 1/2 августа). Своего первого соперника киевляне узнают 14 июля.

На 22 мая предварительная картина посева на этой стадии следующая:

Третий квалификационный раунд

Сеяные:

«ДИНАМО» (УКРАИНА-2) — 67,526

«Аякс» (Нидерланды-2) — 67,212

«Виктория» (Чехия-2) — 40,635

ЦСКА (Россия-2) — 39,606

«Брюгге» (Бельгия-2) — 39,480

Несеяные:

«Стяуа» (Румыния-2) — 35,370

«Янг Бойз» (Швейцария-2) — 28,915

«Ницца» (Франция-3) — 16,833

«Истамбул Башакшехир» (Турция-2) — 10,340

АЕК (Греция-2) — 6,580

Потенциальных соперников «Динамо» нужно искать среди несеяных. Расклад если и будет подкорректирован, то незначительно. Могут поменяться представители в Турции, Чехии и Греции.

И еще один важный нюанс. Если 24 мая в финале Лиги Европы «Аякс» победит МЮ, он напрямую попадет в группу Лиги чемпионов, а «Ницца» соответственно — в плей-офф раунд. Тогда в третьей квалификации Пути представителей лиг будут сформированы всего четыре пары.

А дальше?

После матчей в минувший уик-энд стало известно, что и в плей-офф раунде (15/16 и 22/23 августа) «Динамо» будет иметь сеяный статус. А значит — избежит встречи с «Севильей», «Наполи» (или «Ромой»), «Аяксом» и «Ливерпулем».

Плей-офф раунд

Сеяные:

«Севилья» (Испания-4) — 112,942

«Наполи» (Италия-3) — 88,666

«ДИНАМО» (УКРАИНА-2) — 67,526

«Аякс» (Нидерланды-2) — 67,212

«Ливерпуль» (Англия-4) — 56,135

Несеяные:

«Виктория» (Чехия-2) — 40,635

ЦСКА (Россия-2) — 39,606

«Брюгге» (Бельгия-2) — 39,480

«Спортинг» (Португалия-3) — 36,866

«Хоффенхайм» (Германия-4) — 15,899

Несеяные — потенциальные соперники. В списке может оказаться и «Ницца» (например, вместо «Брюгге»). Ну и, естественно, изменения произойдут по итогам матчей третьей квалификации. Киевлянам ее еще нужно пройти...