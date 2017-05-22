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Шахтер будет в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов

Команда Паулу Фонсеки возглавит одну из групп при жеребьевке

  • 22.05.2017 13:49
  • 896 просмотров
  • 6 комментария
Метки
shakhtar.com
© shakhtar.com

Чемпионство двух финалистов нынешней Лиги чемпионов -  «Ювентуса» и «Реала» в своих странах позволило «Шахтеру» впервые в истории оказаться в первой корзине при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов – 2017/18.

Напомним, топ-корзина состоит из чемпионов первых семи ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА, а также действующего обладателя трофея. Поскольку за победу в ЛЧ в этом сезоне поспорят победители Серии А и Примеры, то последнее место в первой корзине достается чемпиону восьмой страны - Украины.

Таким образом, команда Паулу Фонсеки оказалась в когорте лучших и точно не встретится на групповой стадии со следующими командами: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Монако», «Спартак» и «Бенфика». 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Supersonic_slow
      Supersonic_slow, 22.05.2017 13:52
    +1
    Все равно никуда не выйдут, максимум - ЛЕ.
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    jwls
      jwls, 22.05.2017 13:54
    +3
    Главное Барсу из второй корзины не получить)
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 22.05.2017 13:57
    -1
    Бред, спартаки и шактеры в первой, а Барселона во второй.
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 22.05.2017 14:00
    0
    Барса, боруссія, ман сіті, псж,наполі, атлетіко...
    в другій корзині команди сильніші ніж в першій
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 22.05.2017 14:01
    -1
    Для шахти може попастись група барса, тотенхем хофенхайм і 4 місце забезпечено
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    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 22.05.2017 14:07
    0
    Да там что не попадется, будет капут. Надо усиливать состав на ЛЧ. А все деньги на днр идут, так что по любому жжж
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