Шахтер будет в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов

Чемпионство двух финалистов нынешней Лиги чемпионов - «Ювентуса» и «Реала» в своих странах позволило «Шахтеру» впервые в истории оказаться в первой корзине при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов – 2017/18.

Напомним, топ-корзина состоит из чемпионов первых семи ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА, а также действующего обладателя трофея. Поскольку за победу в ЛЧ в этом сезоне поспорят победители Серии А и Примеры, то последнее место в первой корзине достается чемпиону восьмой страны - Украины.

Таким образом, команда Паулу Фонсеки оказалась в когорте лучших и точно не встретится на групповой стадии со следующими командами: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Монако», «Спартак» и «Бенфика».