«Арсенал» побеждает «Эвертон», но финиширует пятым

Лондонский «Арсенал» завершил сезон победой в домашней встрече с «Эвертоном». Правда, эта победа ожидаемо ничего не дала «канонирам», поскольку «Ман Сити» и «Ливерпуль», синхронно выигравшие в заключительном туре, сохранили отрыв от лондонцев и финишировали в зоне Лиги чемпионов.

В то время как «Арсенал» финишировал за пределами первой четверки впервые с сезона-1997/98 и впервые под руководством Арсена Венгера. Единственная возможность для «канониров» хоть немного скрасить провальный сезон, это победа в кубке Англии над «Челси», финал которого состоится в ближайшую субботу.

Возвращаясь к отчетному поединку на «Эмирейтс», отмечу, что лондонская команда играла в меньшинстве с 14-й минуты, но это не помешало ей одержать уверенную победу. В первом тайме «Арсенал» дважды заставил капитулировать Хоэля Роблеса усилиями Эктора Бельерина и Алексиса Санчеса (двумя ассистами отметился Дэнни Уэлбек), а во втором тайме Аарон Рэмси роскошным ударом поставил жирную точку в матче. «Ириски» ответили голом престижа Ромелу Лукаку, проигравшего бомбардирскую гонку Харри Кейну.

Таким образом, в следующем сезоне команда Арсена Венгера сыграет в Лиге Европы, там же сыграет и «Эвертон», проведший отменный сезон под руководством Рональда Кумана.

«Арсенал» - «Эвертон» 3:1

Голы: Бельерин, 8, Санчес, 27, Рэмси, 90+1 — Лукаку, 58 (с пенальти)

«Арсенал»: Чех – Паулиста (Мертезакер, 53), Косельни, Холдинг – Бельерин, Рэмси, Джака (Коклен, 62), Монреаль – Езил, Санчес (Ивоби, 68) – Уэлбек

«Эвертон»: Роблес – Холгейт, Ягелка, Уильямс, Бэйнс – Гуйе (Барри, 46), Шнайдерлин, Дэвис (Баркли, 26) – Валенсия (Коне, 83), Миральяс, Лукаку

​Предупреждения: Паулиста, Холдинг — Уильямс, Ягелка, Шнайдерлин, Бэйнс

Удаление: Косельни, 14 (прямая к.к.)

«Горожане» – в призовой тройке

В целом неплохой сезон провел «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы, учитывая, что это был дебютный сезон для испанского специалиста в АПЛ. В заключительном матче сезона «горожане» уничтожили на выезде «Уотфорд», забив пять безответных мячей, и завоевали бронзовые медали.

Еще в первом тайме дублем отличился Серхио Агуэро, также забивали Венсан Компани, Фернандиньо и Габриэль Жезус. Отдельно отметил бы Кевина Де Брюйне, записавшего на свой счет очередные два ассиста, что позволило бельгийскому полузащитнику стать лучшим ассистентом Премьер-лиги с 18 ассистами.

«Уотфорд» – «Манчестер Сити» 0:5

Голы: Компани, 5, Агуэро, 23, 36, Фернандиньо, 41, Жезус, 58

«Уотфорд»: Гомес – Янмат (Элефтериу, 39), Бехрами, Холебас, Мэйсон – Дукуре, Клеверли – Амрабат (Дини, 59), Капу, Ньянг (Д. Перейра, 74) – Окака Чука

«Манчестер Сити»: Кабальеро – Фернандиньо, Компани, Отаменди, Клиши – Туре (Санья, 63) – Жезус, Сильва, Де Брюйне, Сане (Навас, 62) – Агуэро (Ихеаначо, 71)

Предупреждение: Дукуре

Возвращение «Ливерпуля» в Лигу чемпионов

Команда Юргена Клоппа нанесла крупное поражение «Мидлсбро» и выступит в следующем сезоне в Лиге чемпионов, где в последний раз мерсисайдцы участвовали в сезоне 2014/2015. Не сказать, что победа далась «красным» совсем уж легко. «Смогги» оказали серьезное сопротивление на «Энфилде» в первом тайме, но «Ливерпулю» удалось забить гол в раздевалку благодаря точному удару Жоржиньо Вейналдума.

Во многом гол голландца помог снять «красным» напряжение и уже во втором тайме хозяева сыграли куда более раскрепощено. Не ушел без забитого мяча Филиппе Коутиньо, выдавший сильную концовку сезона, а Адам Лаллана отличился результативным действием впервые в этом году.

«Ливерпуль» — «Мидлсбро» 3:0

​Голы: Вейналдум, 45+1, Коутиньо, 51, Лаллана, 56

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Матип, Ловрен, Милнер (Морено, 86) – Вейналдум, Джан, Лаллана – Фирмино (Лейва, 79), Коутиньо, Старридж (Ориги, 82)

«Мидлсбро»: Гузан – Фабио (Айяла, 73) Чемберс, Гибсон, Френд – Лидбиттер, Клейтон, Форшоу – Бэмфорд, Даунинг, Жестед (Негредо, 73)

Предупреждение: Жестед

Новый рекорд «Челси» и прощание с Терри

Разгромив в последнем поединке чемпионата «Сандерленд», «Челси» одержал 30-ю победу, установив рекорд АПЛ по количеству побед за сезон. Лондонская команда улучшила свое же достижение, установленное в сезонах-2004/05 и 2005/06: тогда «Челси» одержал по 29 побед.

Кроме того, игра против «Сандерленда» стала последней для Джона Терри в составе «Челси». 36-летний защитник вышел в стартовом составе, а был заменен на 26-й минуте (в честь его игрового номера), после чего прошел по коридору почета, устроенного для него партнерами по команде.

Отмечу, что за время выступлений в составе «Челси» Терри выиграл 17 трофеев, среди которых 5 титулов чемпиона Англии, столько же Кубков Англии, а также по разу победил в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Челси» – «Сандерленд» 5:1 (ВИДЕО)

Голы: Виллиан, 8, Азар, 61, Педро, 77, Батшуайи, 90, 90+2 — Манкильо, 3

«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Терри (Кэхилл, 28) — Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо — Виллиан, Азар (Педро, 71), Коста (Батшуайи, 62)

«Сандерленд»: Пикфорд — Джонс, О’Ши, Лескотт — Каттермол (Гибсон, 88) – Ларссон, Родуэлл, Манкильо, Овьедо – Янузай (Гуч, 62) — Борини

Предупреждения: Коста — Джонс

Все результаты 38-го тура:

Гонка бомбардиров

Лучшие ассистенты

Сухие матчи

Итоговая турнирная таблица