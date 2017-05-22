Денніс Бонавентуре – найкращий гравець 30-го туру УПЛ

УПЛ спільно з ТМ «Parimatch», опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначили найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 30 туру.
Хто увійшов до складу експертної ради? Геннадій Орбу, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Дмитро Поворознюк, Вадим Місюра, Йожеф Сабо, Ігор Шуховцев, Леонід Буряк.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Зорі» Денніс Бонавентуре, який у матчі з «Динамо» відзначився голом і заробленим пенальті. За нього віддали голоси всі респонденти, крім одного.
Источник — Официальный сайт УПЛ
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