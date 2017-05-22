Мотивация – великое дело. Обзор 30-го тура УПЛ

Третье поражения подряд «Динамо», заочная борьба за бронзу между «Зарей» и «Олимпиком» и разборы полетов Леонида Кучука.

Осечки тура

В любом деле, в том числе и в футболе, огромную роль играет мотивация. Матчи прошедшего, 30-го тура УПЛ, стали ярким тому подтверждением. Чемпион Украины и обладатель Кубка в матче с «Олимпиком» в третий раз в сезоне потерял очки, сыграв вничью. А «Динамо» после поражений «Олимпику» в чемпионате и «Шахтеру» в финале Кубка снова покинуло поле не солоно хлебавши. Мотивированная борьбой за бронзу «Заря» второй раз в сезоне добыла победу над командой Сергея Реброва на НСК «Олимпийский».

Таким образом, борьба за третье место в чемпионате, которое дает прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы, по сути, завершилась. За два тура до завершения чемпионата «Заря» опережает «Олимпик» на пять очков и уже в ближайшем туре - в матче с «Черноморцем» - может снять вопрос о «бронзе» с повестки дня.

Заявление тура

Решение о том, продолжит ли Сергей Ребров возглавлять «Динамо», Игорь Суркис примет до 30-го мая. Об этом президент клуба сообщил после матча с «Зарей», в котором киевляне потерпели третье поражение кряду. «Обещаю, что до 30 мая я приму решение и сообщу футбольной общественности, что будет дальше. Пока я с Ребровым не встречался.

Встреча после финала Кубка Украины с «Шахтером» была бы неуместной, должны уйти эмоции. И у меня, и у Реброва. Раньше я делал многие вещи эмоционально, а сейчас нужно успокоиться. Сесть, провести беседу, понять, что нас дальше ждет. Получить гарантии от главного тренера. В смысле, что клуб «Динамо» не устраивает место ниже первого, за сезон не выиграв ни одного трофея», - сказал Суркис.

Перфоманс тура

Болельщики «Динамо», несмотря на проваленный сезон, продолжают праздновать 90-летие клуба. В поединке с «Зарей» ультрас столичного клуба подготовили баннер: «90 років традиція перемагати!».

Разбор тура

После поражения от «Днепра» наставник «Стали» Леонид Кучук устроил «разбор полетов» сразу после финального свистка. Леонид Станиславович собрал подопечных в центральном круге и достаточно долго что-то объяснял по «горячим следам». Что именно сказал Кучук игрокам, неизвестно: тренер не стал делиться подробностями разговора с журналистами.

Болезнь тура

Наставник «Волыни» Виталий Кварцяный из-за проблем со здоровьем пропустил выездной поединок своей команды в Кропивницком. В отсутствие Виталия Владимировича игрой лучан руководил его помощник – Владимир Дикий, а на поле с прицелом на следующий сезон вышла в основном молодежь. Безусловно, шансов порадовать приболевшего наставника у лучан было немного: «Звезда» дожала соперника во втором тайме, забив два мяча усилиями Эсеолы и Ситало.

Лук тура

Голкипер «Динамо» Максим Коваль перед матчем с «Зарей» решил кардинально сменить имидж, побрившись наголо. Такой жест не помог Ковалю сохранить свои ворота в неприкосновенности – в первом тайме его «пробил» Чечер, а во втором – Бонавентуре. В концовке тайме Коваль справился ударом Форстера с пенальти, но єто не помогло избежать третьего подряд поражения. Очевидно, что для того, чтобы выйти из игровой ямы Ковалю и его партнерам по команде нужны более кардинальные изменения.

Фраза тура

По мнению Сергея Реброва, у «Динамо» для выхода из кризиса есть два пути – либо поменять игроков, либо сменить главного тренера.

«Я не видел, чтобы футболисты выходили и «рвали», отдавали всех себя и пытались закрепиться в основном составе. Имею в виду тех ребят, которые ранее в него не попадали. Нужно не мне доказывать, а болельщикам, которые пришли на стадион. Да, мы выиграли два подряд чемпионата, но сейчас есть проблема с мотивацией у некоторых игроков. И я должен понимать, что делать дальше. Если мы останемся с теми же игроками и с этим тренером, то, наверно, прогресса не вижу. Или мы сейчас должны поменять тренера и дать новый всплеск мотивации игрокам, или мы должны продавать, или избавляться от немотивированных игроков, освежать состав, в том числе и молодыми ребятами. И правильно выходить из этой ситуации», - сказал Ребров.

Гол тура

Защитник «Динамо» Николай Морозюк, как и его партнеры по команде, не может записать в актив матч против «Зари» (1:2), но гол фирменным ударом со штрафного он забил классный.